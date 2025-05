Oggi Foggia-Messina per la salvezza, Gatto: “Pronti mentalmente alla battaglia”

Giornata decisiva per il calcio messinese, i biancoscudati si giocano la salvezza sul campo. Fischio d'inizio allo "Zaccheria" alle ore 15

MESSINA – Una giornata decisiva, quella odierna, per il calcio messinese che ha bisogno ancora di una prova di orgoglio, forza e valore di una squadra encomiabile a cui si continua a chiedere tanto per mantenere vivo il sogno del calcio in una piazza storica e a cui si chiede un ultimo sforzo. La salvezza in serie C e la permanenza nella lega professionistica passa dalla finale di Foggia, questo pomeriggio alle ore 15 il calcio d’inizio, un ambiente ostile in cui dovranno venire fuori prima gli uomini che i calciatori.

Calato il sipario si spera positivamente, al Messina serve soltanto una vittoria contro i Satanelli, comincerà un’altra partita per la sopravvivenza non più dipendente da un gruppo speciale che si è speso tanto negli ultimi mesi ma dall’esterno. Al fischio d’inizio infatti potrebbe arrivare la scusa per molti di tirarsi indietro senza colpo ferire, o al tempo stesso una spada di Damocle che li obbliga ad agire sul serio e comunque farsi avanti.

Nei giorni scorsi l’imprenditore Peditto, in una nota ufficiale, ha fatto sapere la sua posizione, al momento è l’unico che sembra interessato all’acquisto del Messina. Si spera che anche altri possano affacciarsi alla finestra ma nel frattempo ci si concentra per un ultimo pomeriggio di passione al calcio giocato, ai tifosi vietata la trasferta ma sarà possibile seguire la partita al “Franco Scoglio” tutti insieme attraverso un maxi schermo.

Gatto: “I ragazzi faranno di tutto per portare la vittoria a Messina”

Queste le parole alla vigilia della sfida di mister Antonio Gatto: “Lo stato di salute della squadra in vista della gara è ottimo, siamo pronti anche mentalmente a questa battaglia contro Foggia, sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. L’avevo detto prima della partita in casa che sarebbe stata una sfida lunga di 180 minuti, serve equilibrio anche perché ci sarà tempo sabato in quasi 100 minuti compreso il recupero. Il Foggia vorrà raggiungere la salvezza come noi e non dobbiamo abbassare la guardia e raddoppiare le forze, i ragazzi faranno di tutto per portare la vittoria a Messina. La formazione importa poco ma tutti e 24 sono pronti a scendere in campo, abbiamo spezzato la trasferta con questo mini ritiro, siamo stati tutti insieme. Gyamfi non sappiamo ancora se potrà essere della gara, se non ci sarà avremo un sostituto che lo farà in modo eccellente come nelle precedenti gare”.

Tutti convocati per Foggia-Messina

Mister Gatto ha convocato tutti i tesserati a sua disposizione, venticinque, compreso il giovane difensore Mameli.

Portieri: Curtosi, Krapikas, Meli.

Difensori: Dumbravanu, Gelli, Gyamfi, Haveri, Ingrosso, Lia, Mameli, Marino, Morichelli.

Centrocampisti: Anzelmo, Buchel, Crimi, Garofalo, Pedicillo, Petrucci.

Attaccanti: Chiarella, Costantino, De Sena, Dell’Aquila, Luciani, Tordini, Vicario.

La probabile formazione dovrebbe vedere Krapikas tra i pali. A destra Lia con al centro Dumbravanu-Gelli, a sinistra Haveri se Gyamfi non dovesse recuperare. Centrocampo blindato con i capitani Petrucci e Crimi a dare copertura al regista Buchel. In avanti Dell’Aquila dovrebbe iniziare dal primo minuto con Garofalo avanzato alle spalle di Luciani.

