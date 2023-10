"Oggi l'arte ha vinto": il regolamento per gli artisti di strada è stato approvato - Tempostretto

Si chiude il lungo dibattito sulle norme. Bocciati emendamenti su app, mappatura dei luoghi e sanzioni. Esultano gli artisti: "Ci guadagna la città"

MESSINA – La delibera 296 sul regolamento per gli artisti di strada approda in consiglio e passa con 22 sì su 30 presenti (e 8 astenuti). Il lungo dibattito sulla modifica alle norme (già approvate quasi dieci anni) si chiude con l’esultanza dell’assessora Liana Cannata e della consigliera del Pd, Antonella Russo, le due protagoniste della vicenda, che hanno riscritto il testo insieme agli stessi artisti. Cannata, alla fine della votazione, ha dichiarato: “Oggi l’arte ha vinto, possiamo dirlo”.

Liana Cannata: “Messina vuole vivere di arte 365 giorni l’anno”

Ma non è stato semplice. Ad aprire i lavori è stata Liana Cannata, che ha spiegato: “A gennaio abbiamo raccolto l’appello di alcuni artisti, che hanno visto la necessità di modificare le regole già previste a livello comunale e dare applicazione al regolamento con una forma più snella e meno farraginosa. Ringrazio la consigliera Russo e l’ex consigliera Cecilia Caccamo con cui abbiamo lavorato per un testo condiviso con cui rispondere agli artisti. Io credo che l’interesse dell’amministrazione sia di dare risposte alla cittadinanza e nel caso specifico a chi si deve esibire poi in strada. Vogliamo creare arte ma rispettando le normative vigenti a livello nazionale e i divieti a livello locale. Messina città della musica e degli eventi non guarda solo ai grandi eventi, ma vuole vivere di arte 365 giorni l’anno e l’arte di strada arricchisce a livello culturale le città e la popolazione che l’accoglie”.

Russo lancia l’idea del festival dell’arte di strada

Poi la consigliera Russo, che ha rincarato la dose, chiedendo un voto unanime e spiegando gli obiettivi della delibera prima di concludere con una proposta: “Speriamo di poter realizzare il prossimo anno anche un festival dell’arte di strada, dedicando un giorno dell’anno con tutta la partecipazione dei cittadini. Mi piacerebbe che questa città mostrasse anche questi aspetti artistici, legati alle arti visiva, musicale, pittorica. Diamo maggior impulso all’arte in ogni sua forma”.

Gli emendamenti bocciati

Dopo i dibattiti in commissione Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano promesso emendamenti e così è stato. Sei quelle presentati a firma di Carbone, Oteri e gli altri consiglieri. Uno, invece, quello dell’assessora, ed è l’unico approvato. All’interno presentava una semplice modifica al testo. Bocciati, invece, tutte le altre proposte. Carbone e Oteri avevano chiesto già in commissione e hanno riproposto all’aula alcune modifiche, tra cui la creazione di un’app per gestire spazi e prenotazioni, con i luoghi ben definiti di concerto con le circoscrizioni. Salta anche la modifica relativa alle sanzioni e al tavolo tecnico permanente con cui vigilare.

Gli aspetti politici

E dal dibattito emergono anche due dati politici. Da una parte, il Pd e Ora Sicilia che appoggiano l’amministrazione. Una scelta per il bene della delibera, che assume una valenza ancora maggiore, priva di colori politici. Dall’altra proprio l’appoggio di Ora Sicilia va a creare una spaccatura (isolata) nel centrodestra. E lo stesso Giandomenico La Fauci, consigliere di Ora Sicilia, lo spiega rispondendo a Dario Carbone di Fratelli d’Italia quando dichiara: “L’arte va espressa liberamente. Siamo centrodestra ma quando le delibere sono giuste vanno votate a prescindere dall’orientamento politico”. Ad astenersi sono stati 8 consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Esultano gli artisti: “Finalmente”

Soddisfatti anche gli artisti. Lelio Bonaccorso dichiara: “Questo è un giorno memorabile e storico per tutti gli artisti messinesi. Finalmente è stato votato questo regolamento di cui c’era bisogno e che permetta a tutti di usufruire degli spazi della propria città in maniera regolare. Il regolamento è tagliato a misura su di loro. E un altro aspetto fondamentale è che la modifica sia arrivata grazie all’unione dell’amministrazione e del Pd, oltre che di Ora Sicilia e della maggioranza. Quando si agisce per un buon fine e si agisce per il bene di tutti le cose si possono fare. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno votato il regolamento e chi l’ha sostenuto, anche la ex consigliera Cecilia Caccamo, proponente con la consigliera Russo del vecchio regolamento”.

Miruda e Sciarrone: “Contentissimi”

Daniele Mircuda rincara la dose: “Siamo felici di aver raggiunto quest’obiettivo nonostante l’ostruzionismo di alcuni gruppi politici in aula. Finalmente gli artisti potranno avere il loro spazio in una città come Messina che si sta evolvendo sempre di più. Siamo contentissimi”. E con lui anche Samuele Sciarrone, in arte Sam Levi: “Dopo alcuni rinvii la delibera è finalmente passata ed è realtà. Saremo liberi di partecipare attivamente nei luoghi della città, di far vivere l’arte e di condividerla con l’intera cittadinanza. Il guadagno non è solo dei singoli artisti ma di tutta la collettività”.