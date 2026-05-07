Ragusa-Acr Messina, biglietti in vendita e già terminati, la società si muove

Polverizzati i 370 biglietti per il settore ospiti per il playout salvezza. La partita andrà in diretta su una rete locale, la società proverà a chiedere altri tagliandi

MESSINA – Dal tavolo tecnico di questa mattina sono usciti fuori 370 tagliandi per il settore ospiti per la partita decisiva della stagione. Neanche il tempo che l’Acr Messina ha dato le informazioni su dove acquistarli su PostoRiservato.it che i tagliandi per la partita, in programma domenica 10 maggio 2026 alle ore 16:00 presso lo Stadio “Aldo Campo” di Ragusa, sono esauriti.

La situazione biglietti Ragusa Acr Messina

Sul sito dove era possibile acquistarli campeggia la voce “attualmente non disponibile” e dall’Acr Messina 1900 confermano che sono esauriti. La società, ascoltando anche le richieste dei tanti tifosi rimasti senza e che stanno commentando sotto il post pubblicato sulla pagina social, si sta già attivando per capire se è possibile ottenere altri tagliandi. Inoltre è specificato che i residenti in provincia di Messina non potranno acquistare negli altri settori se non in quello indicato per gli ospiti “Tribuna C”.

Come riporta il sito del Comune di Ragusa lo stadio Aldo Campo, circondato da una pista d’atletica, è dotato di due tribune laterali e una curva, lato nord, solitamente dedicata ai tifosi ospiti. Nella tribuna A coperta c’è anche la tribuna stampa, la tribuna B è la gradinata riservata al tifo locale, mentre la tribuna C, la curva, per gli ospiti che è la meno capiente. Secondo quanto riportato da Wikipedia la capienza di 4500 posti iniziale è stata ridotta a 3300, di cui: 2200 in tribuna A, 800 in tribuna B e i 300 rimasti in tribuna C.

Partita in diretta su Tcf Tv

“Tcf ha acquisito a titolo oneroso dalla Lega Nazionale Dilettanti i diritti per la trasmissione televisiva in diretta ed in chiaro del play out tra Ragusa e Acr Messina in programma domenica 10 maggio – così la rete locale peloritana ha dato l’annuncio – A fronte del limitatissimo quantitativo di biglietti messo a disposizione dei tifosi giallorossi per la gara spareggio con gli iblei, l’emittente peloritana scende in campo per consentire a tutti coloro che non potranno essere fisicamente allo stadio “Aldo Campo” di condividere tutte le emozioni di una giornata unica”.

“Un omaggio alla straordinaria passione verso la Biancoscudata di decine di migliaia di supporters giallorossi, reso possibile grazie alla preziosa partnership con la Società Cooperativa Calcio Messina che, ancora una volta, ha confermato la bontà e la rilevanza della propria missione. Appuntamento, dunque, domenica 10 maggio, dalle ore 15.15, sul canale 113 del digitale terrestre ed on line su tcftv.it e sulla pagina facebook Tcf tv” così si conclude il messaggio.