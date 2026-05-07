 "Pace e diritti nel Mediterraneo", incontro a Messina con Provenzano e Russo

“Pace e diritti nel Mediterraneo”, incontro a Messina con Provenzano e Russo

Redazione

“Pace e diritti nel Mediterraneo”, incontro a Messina con Provenzano e Russo

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giovedì 07 Maggio 2026 - 15:32

Il deputato del Pd interviene oggi al Mercato Muricello al fianco della candidata del centrosinistra

MESSINA – “Messina nel Mediterraneo: confronto su pace, diritti e cooperazione” con Giuseppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri della segreteria nazionale del Partito democratico. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:30, il Mercato Muricello ospiterà l’iniziativa dal titolo “Messina nel Mediterraneo – Pace, diritti e cooperazione tra i popoli”. Appuntamento promosso nell’ambito della campagna elettorale di Antonella Russo, candidata sindaca della città per la coalizione di centrosinistra.

“Messina ponte naturale tra culture, popoli e territori del Mediterraneo”

Viene evidenziato dall’area del centrosinistra: “L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto sui valori della pace, della solidarietà e dell’inclusione, con particolare attenzione al ruolo che Messina può assumere come ponte naturale tra culture, popoli e territori del Mediterraneo. Accanto ad Antonella Russo prenderanno parte all’incontro anche Tommaso Sasso, responsabile nazionale progetti cultura politica del Partito democratico”.

A moderare il dibattito sarà Gianfranco Moraci, assessore alla Cultura designato nella squadra di governo di Antonella Russo. Prevista inoltre la partecipazione dei Giovani democratici – Federazione Messina.

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