Oiv, il sindaco Basile riconferma i professionisti del triennio precedente - Tempostretto

L'insediamento del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance

MESSINA – Si è insediato stamani ufficialmente, a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e del direttore generale dell’ente Salvo Puccio, il nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv) per il triennio 2023-2026, rinnovato con decreto sindacale numero 15 del 18 maggio scorso. All’incontro hanno preso parte i professionisti designati, Angelo Maria Savazzi in qualità di presidente dell’Oiv, il componente Placido Leonardi, mentre la terza componente Olga Perito ha partecipato all’insediamento in collegamento da remoto. Il sindaco Federico Basile nel provvedimento di nomina ha riconfermato i professionisti designati nel triennio precedente, che ai sensi della normativa vigente in materia di misurazione e valutazione della performance, “l’incarico di componente all’interno dell’Organismo Indipendente di Valutazione può durare massimo tre anni e può essere rinnovato una sola volta, previo superamento della procedura selettiva”. Al termine dell’incontro, il Sindaco ha augurato buon lavoro ai tre professionisti ringraziandoli per quello già svolto e per il prosieguo del nuovo triennio “un contributo importante quello dell’Oiv – ha detto Basile – che mira al miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione e della performance degli uffici e dei funzionari che compongono il nostro ente”.