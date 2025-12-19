Ok a emendamento per realizzazione Museo Maxxi Med a Messina

L'annuncio del senatore Nino Germanà

“Promessa mantenuta. Avanti con la realizzazione del polo museale Maxxi Med di Messina, grazie a un emendamento della Lega in legge di bilancio. Per il 2027 saranno stanziati in totale 500 mila euro per il progetto nazionale del Maxxi, destinando la metà alla realtà messinese. Fatti concreti, dunque, per dare vita a una realtà museale che sarà attrattiva per la nostra provincia, nata da una straordinaria intuizione dell’allora presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, oggi ministro, che noi abbiamo sostenuto da subito trovando le risorse per partire”.

Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia. “Il Maxxi sarà la dimostrazione tangibile di quanto la realizzazione del Ponte sullo Stretto possa fungere da grande attrattore di investimenti pubblici e privati”.

Nei giorni scorsi Il ministro Giuli ha firmato un protocollo d’intesa insieme alla Fondazione Maxxi, al Comune di Messina e all’Università di Messina per avviare in modo stabile la realizzazione e la gestione del futuro polo artistico e culturale internazionale dedicato al Mediterraneo allargato.

La Direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, coordinerà le attività strategiche e scientifiche del progetto anche attraverso la rete delle ambasciate e degli Istituti italiani di cultura, favorendo lo sviluppo di accordi, protocolli esecutivi e memorandum d’intesa.

Si dovranno sviuluppare programmi condivisi nel campo delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell’Africa e del Mediterraneo. Il progetto prevede l’attivazione di iniziative espositive, attività didattiche e percorsi interdisciplinari di valorizzazione, oltre al recupero e alla destinazione a sede del Maxxi Med delle Torri Morandi e di alcuni manufatti del complesso di Villa Pace a Messina messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

