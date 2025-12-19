 Ok a emendamento per realizzazione Museo Maxxi Med a Messina

Ok a emendamento per realizzazione Museo Maxxi Med a Messina

Redazione

Ok a emendamento per realizzazione Museo Maxxi Med a Messina

venerdì 19 Dicembre 2025 - 09:00

L'annuncio del senatore Nino Germanà

“Promessa mantenuta. Avanti con la realizzazione del polo museale Maxxi Med di Messina, grazie a un emendamento della Lega in legge di bilancio. Per il 2027 saranno stanziati in totale 500 mila euro per il progetto nazionale del Maxxi, destinando la metà alla realtà messinese. Fatti concreti, dunque, per dare vita a una realtà museale che sarà attrattiva per la nostra provincia, nata da una straordinaria intuizione dell’allora presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, oggi ministro, che noi abbiamo sostenuto da subito trovando le risorse per partire”.

Così il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia. “Il Maxxi sarà la dimostrazione tangibile di quanto la realizzazione del Ponte sullo Stretto possa fungere da grande attrattore di investimenti pubblici e privati”.

Nei giorni scorsi Il ministro Giuli ha firmato un protocollo d’intesa insieme alla Fondazione Maxxi, al Comune di Messina e all’Università di Messina per avviare in modo stabile la realizzazione e la gestione del futuro polo artistico e culturale internazionale dedicato al Mediterraneo allargato. 

La Direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, coordinerà le attività strategiche e scientifiche del progetto anche attraverso la rete delle ambasciate e degli Istituti italiani di cultura, favorendo lo sviluppo di accordi, protocolli esecutivi e memorandum d’intesa.

Si dovranno sviuluppare programmi condivisi nel campo delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell’Africa e del Mediterraneo. Il progetto prevede l’attivazione di iniziative espositive, attività didattiche e percorsi interdisciplinari di valorizzazione, oltre al recupero e alla destinazione a sede del Maxxi Med delle Torri Morandi e di alcuni manufatti del complesso di Villa Pace a Messina messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED