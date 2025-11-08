 Oliveri, i fratelli Squatrito vincono il premio "Best Gelatieri in The World"

Oliveri, i fratelli Squatrito vincono il premio “Best Gelatieri in The World”

Redazione

Oliveri, i fratelli Squatrito vincono il premio “Best Gelatieri in The World”

sabato 08 Novembre 2025 - 12:40

Dopo il trionfo al Sigep con il Gelato del Giubileo, i due messinesi conquistano un altro importante traguardo

L’Aig, l’Associazione italiana gelatieri, ha riconosciuto ai gemelli Alessandro e Vincenzo Squatrito del Ritrovo Orchidea di Oliveri, in provincia di Messina, il premio “The Best Gelatieri in The World. Un risultato importante per i due fratelli messinesi. Coronano così un 2025 ricco di soddisfazione con l’ennesimo premio.

Gelato Hallelujah: la vittoria a inizio 2025

L’anno dei gemelli Squatrito era partito nel migliore dei modi a gennaio, quando al Sigep, la fiera internazionale di Rimini, il loro gelato “Hallelujah” è stato scelto come “Gelato del Giubileo”. Con il loro gusto speciale hanno battuto la concorrenza di altri 30 maestri gelatieri di tutta Europa (qui la storia).

