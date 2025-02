Olly vince Sanremo 2025, Lucio Orsi e Brunori sul podio

Termina così la 75esima edizione nel segno della canzone "Balorda nostalgia"

Classe 2001, Federico Olivieri in arte Olly vince la 75esima edizione di Sanremo con la sua “Balorda nostalgia”. Una canzone sentimentale tradizionale e orecchiabile. Ma il secondo posto va al talento artistico, non più di nicchia, di Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, premio “Mia Martini” assegnato dalla sala stampa Roof. Una grazia e una sensibilità uniche, con echi di Ivan Graziani e altri grandi. E, nel solco della grande canzone d’autore, il terzo posto va al cosentino Brunori Sas. La sua “L’albero delle noci” non è una delle migliori del suo repertorio ma si ascolta con piacere. E si è registrato un tifo quasi calcistico in Calabria. Il cantautore ha ricevuto il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Quarto posto per “Battito” di Fedez e quinto per “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi. Quest’ultimo ha ottenuto il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, su decisione dell’orchestra, e il premio “Lucio Dalla” assegnato dalla stampa.

Sorpresa sesto posto per Giorgia, con “La cura per me”, che piange sul palco quando riceve l’ovazione del pubblico in occasione del premio Tim per le visualizzazioni.

La classifica

1 Olly con “Balorda nostalgia” primo posto

2 Lucio Corsi

3 Brunori Sas

4 Fedez

5 Simone Cristicchi

6 Giorgia

7 Achille Lauro

8 Francesco Gabbani

9 Irama

10 Come_Cose

11 Bresh

12 Elodie

13 Noemi

14 The Kolors

15 Rocco Hunt

16 Willie Peyote

17 Sarah Toscano

18 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento

19 Rose Villain

20 Joan Thiele

21 Francesca Michielin

22 Modà

23 Massimo Ranieri

24 Serena Brancale

25 Tony Effe

26 Gaia

27 Clara

28 Rkomi

29 Marcella Bella