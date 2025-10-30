 "Oltraggio alla chiesa gotica di S. Maria Alemanna con il party di Halloween"

giovedì 30 Ottobre 2025 - 08:44

L'architetto Principato ha sollevato il problema: un evento del 31 ottobre, organizzato da "Kissene-frega", che "stride con le peculiarità culturali del santuario di Messina"

MESSINA – L’organizzazione “Kissene-frega” annuncia su Facebook: “Perditi negli archi gotici, nel suono, nel ritmo, nel pulso della notte. Quello che succede rimane dentro”. Con appuntamento nell’ex chiesa di Santa Maria Alemanna per un party di Halloween, alle 22.30, il 31 ottobre. Da qui la polemica innescata dall’architetto Nino Principato: “Si tratta di un oltraggio all’unica architettura gotica in Sicilia. Hanno avuto l’autorizzazione dell’ammministrazione comunale e si tratta di un monumento vincolato e ormai chiuso alla fruizione dei turisti”.

“Un gioiello gotico a Messina”

Continua Principato su Facebbok: “Ricordo a tutti che quando verso il 1220 s’inizia a Messina la costruzione della chiesa di Santa Maria degli Alemanni, ad opera dell’Ordine dei Cavalieri teutonici, in Francia l’architettura gotica stava raggiungendo il momento massimo della sua maturità e potenza espressiva. Il tutto con un linguaggio assolutamente nuovo rispetto a quello degli edifici chiesastici di stile romanico. E ricordo pure a tutti che a farla costruire fu Hermann von Salza (Langensalza, 1179 circa – Salerno, 20 marzo 1239), generale e politico tedesco, quarto Gran maestro dell’Ordine teutonico in carica dal 1209 fino alla morte e importante personaggio nella storia europea. Non ho altro da aggiungere. A voi le considerazioni”.

Kissene a S. Maria Alemanna

Gli organizzatori hanno fatto sapere che si tratta di una premiazione delle maschere di Halloween, nel rispetto delle regole.

Un commento

  1. Emanuele Ferrara 30 Ottobre 2025 09:49

    Quando la finirete con queste americanate improntate solo al consumismo più spietato? Rivogliamo le nostrte grandi tradizioni non quelle dell’America esportate solo per fini di lucro. Rivogliamo il ricordo dei nostri morti celebrato con i dolci tradizionali nei giorni della commemorazione dei defunti. Quella è la nostra usanza per i Santi non questa blasfema festa dell’orrore!

    Rispondi

