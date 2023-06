In sfilata, a Torre Faro, per dire no alla grande infrastruttura

Quaranta tra partiti, associazioni e sindacati, oltre a semplici cittadini. Sfilano in corteo, a Torre Faro, con striscioni e bandiere, lanciando slogan per dire “No al Ponte sullo Stretto di Messina”.

Non solo messinesi, ci sono anche manifestanti provenienti da altre parti della Sicilia e della Calabria.