Operazione anti ndrangheta su tutto il territorio nazionale, 84 arresti - Tempostretto

E’ in corso una maxi operazione eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, coordinata dalla Dda di Catanzaro, denominata “Maestrale – Carthago”. L’operazione anti ndrangheta vede impegnati oltre 600 carabinieri che hanno eseguito arresti su tutto il territorio nazionale. 84 i soggetti coinvolti di cui 29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nell’operazione sarebbero rimasti coinvolti anche avvocati ed ex esponenti politici.