Operazione Penelope, i summit della droga a Ritiro e il ruolo di Pomodoro

Messina – Indagando sul giro di droga a Giostra, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno ricostruito due gruppi autonomi di trafficanti e spacciatori, spesso in rapporti “commerciali” tra di loro. A capo del primo c’è Domenico Arigò, secondo gli inquirenti, coadiuvato operativamente da Fabio Fobert.

I summit della droga

E’ a casa di Arigò, per tutti Nico, a Ritiro che gli investigatori individuano la base dell’organizzazione. Ed è qui che sono avvenuti due summit con altri gestori di piazze di spaccio per risolvere le questioni legate ai debiti con i fornitori calabresi.

Il ruolo del Pomodoro

A capo dell’altro gruppo autonomo, invece, c’è Filippo Bonanno, insieme a Marco Amante. Proprio le conversazioni tra Amante e la sua compagna, tra gli altri indizi, rivelano ai carabinieri come il gruppo usasse la sua abitazione per nascondere e spacciare la cocaina. Qui la sostanza veniva anche lavorata da Amidu Sandaruwan Welandage, per tutti “Pomodoro”.