Orlandina Basket. Confermato lo staff tecnico - Tempostretto

L’Orlandina Basket conferma in blocco, per la prossima stagione agonistica, dello staff tecnico composto da David Sussi, Matteo Angori e Tommaso Rizzacasa.

Una decisione condivisa e maturata, nel segno della continuità di un progetto di lavoro, con alla guida Marco Sodini, che ha dato ottimi risultati lo scorso anno.

David Sussi non ha certo bisogno di presentazioni, giunto all’ottavo anno con l’Orlandina Basket. Amato e benvoluto dalla piazza, è pronto a mettere in campo la sua esperienza e le sue capacità al servizio della squadra. Per Matteo Angori invece questo è il secondo anno come assistente allenatore della prima squadra, dopo l’esperienza come capo allenatore dell’Orlandina Lab in Serie C Silver nel 2017/18. Riconferma meritata anche per Tommaso Rizzacasa, che ha ben svolto il suo lavoro durante la scorsa stagione, confermandosi come uno dei nomi più promettenti nel mondo dei Preparatori Atletici.

“Il progetto di Capo d’Orlando – dichiara coach Marco Sodini – nasce con un’idea di miglioramento e non soltanto di consistenza della struttura preesistente. In un’ottica di questo tipo aver confermato in toto lo staff dell’anno scorso ci permette di dare continuità al lavoro e anche di chiarire all’esterno quanto bravi siano i miei assistenti e il mio preparatore. Questo è quello che voglio dire, quello che voglio ribadire, quello che voglio che la gente capisca: le persone con cui lavoro sono solo persone di altissimo livello”.