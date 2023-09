Orlandina, raggiunto l'accordo con l'ala Gian Carlo Favali - Tempostretto

Classe 2000 nato a Priverno nel Lazio, Favali si presente a Capo d'Orlando avendo vinto il campionato a Pizzighettone nella scorsa annata

CAPO D’ORLANDO – Gian Carlo Favali giocherà nella prossima stagione con la maglia dell’Orlandina Basket. Nato a Priverno, in provincia di Latina, il 10 maggio 2000, Favali inizia a giocare a pallacanestro nel Basket Terracina, per trasferirsi a 14 anni alla Stella Azzurra Roma.

Dopo una stagione sulla riviera adriatica coi Crabs Rimini, si sposta a Ferrara, dove rimane per due stagioni facendo la spola tra settore giovanile e prima squadra e disputando il campionato di C Silver nell’annata sportiva 2017/18 e quello di C Gold in quella 2018/19. Nella stagione 2019/20 arriva la prima esperienza in serie B con la maglia di Ozzano, dove in 9 minuti di utilizzo medio segna 3 punti e cattura 2 rimbalzi a partita.

Nella stagione 2020/21 risponde alla chiamata di Chieti, in Serie A2, dove viene impiegato per quasi 10 minuti di media e realizza 2 punti a gara. Si sposta in Piemonte nell’annata sportiva successiva, pronto ad una stagione da protagonista con la formazione di Langhe Roero, in serie B, ma la sua avventura termina subito, a metà settembre, per un brutto infortunio al ginocchio sinistro nel corso della seconda partita di Supercoppa a Vigevano. Costretto ad un lungo stop e pienamente recuperato all’inizio della stagione 2022/23, Favali svolge la preparazione con Latina per accasarsi a gennaio in C Gold lombarda, a Pizzighettone, formazione con la quale vince il campionato, contribuendo con 7,3 punti di media a partita.

Favali: “Non vedo l’ora”. Ds Sapone: “Giocatore duttile”

Queste le prime parole di Gian Carlo Favali in maglia Orlandina Basket: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con una squadra prestigiosa come l’Orlandina Basket. Cercherò in tutti i modi di aiutare la squadra ad arrivare all’obiettivo comune che ci siamo prefissati”.

Il commento del Direttore Sportivo Antonio Sapone: “Per chiudere il nostro pacchetto esterni cercavamo un giocatore duttile su entrambi i lati del campo e in linea con l’impostazione tecnica e caratteriale con cui è stata pensata e costruita questa squadra e crediamo di avere trovato in Gian Carlo Favali queste caratteristiche. È un ragazzo con ottime doti fisiche e atletiche, che può ricoprire più ruoli e garantire intensità difensiva su giocatori con caratteristiche differenti. La sua crescita ha subito uno stop importante a causa di un brutto infortunio che l’ha costretto a saltare interamente la stagione 2021/22, ma è ormai da tempo pienamente recuperato ed ha mostrato grande voglia di mettersi a disposizione e lavorare per guadagnarsi lo spazio che Coach Bolignano deciderà di dargli”.

