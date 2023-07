Oro per il pallavolista messinese over Roberto Busà al Mondiale Master in Portogallo - Tempostretto

Trionfo Azzurro al Mondiale Master di pallavolo in Portogallo. Il messinese Busà: "Orgoglio ed emozione nel vestire la maglia della Nazionale"

MESSINA – Si è concluso, lo scorso 25 giugno, il torneo “AMB Mondiale Master” in Portogallo. Tra i convocati della nostra Nazionale anche un atleta messinese, il pallavolista over-45 Roberto Busà. Nella scorsa annata in forza alla Pallavolo Carrara, formazione militante nel campionato toscano di serie D, Busà è stato convocato dapprima ai vari raduni svolti tra Parma e Milano. Successivamente, nel mese di Maggio, è stato aggregato come fuoriquota per il torneo Mondiale AMB svoltosi ad Espihno in Portogallo.

Busà: “Un’esperienza condivisa con mio figlio Andrea”

“E’ stato un percorso lungo e difficile – ha dichiarato il pallavolista messinese. L’Italian Volley Master è una bellissima esperienza che riempie il cuore e concede orgoglio ad un giocatore non più giovane. Ma è anche un percorso che consente di conoscere altri atleti ancora in forza alle diverse squadre della pallavolo italiana”.

L’emozione della prima volta con la maglia Azzurra: “Ho pensato di condividere questa particolare esperienza con mio figlio Andrea di 11 anni. Ha seguito tutte le partite dalla nostra panchina, le nostre imprese. Ha gioito e sofferto con noi lungo il percorso che ci ha portato alla conclusione del torneo e regalato l’Oro. Al momento della premiazione il nostro Capitano ha scelto di far alzare il trofeo alla nostra piccola mascotte. Momento emozionante che abbiamo accompagnato con un coro tutto per lui”.

Un Oro frutto dell’impegno costante e comune di un gruppo di tredici sportivi: “Vestire la maglia della Nazionale è un onore ed un opportunità che capita a pochi. Sapevamo di essere una bella squadra, ma ci siamo anche ricordati di essere capaci di mettere in campo del sano agonismo. Abbiamo vinto per l’Italia, per noi, per le nostre famiglie”.