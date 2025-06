Oro per Molonia e bronzo per De Gaetano agli italiani di nuoto di fondo

I due atleti categoria Ragazzi tesserati con Unime e Swimblu sono saliti sul podio nazionale nella 5 e 10 km

In corso nel mare di Piombino i campionati italiani assoluti del nuoto di fondo, ai nastri di partenza due squadre messinesi, l’UniMe e la Swimblu, che hanno già colto i primi successi. Nella giornata di apertura di domenica 1 giugno, quando si è svolta la 10 km, Davide De Gaetano, classe 2009 della Swimblu Milazzo, ha concluso la sua prova in 2h2’13″0. L’atleta seguito dal tecnico Sandro Torre si è così classificato al terzo posto nella categoria Ragazzi conquistando il bronzo.

Dopo essere rimasti fermi nella giornata della Festa della Repubblica le gare sono riprese ieri, martedì 3 giugno, con la 5 km. Ancora in luce tra i categoria Ragazzi un atleta messinese, Cristian Molonia, che, dopo il quarto posto nella 10 km, si è preso una bella rivincita sulla distanza dimezzata andando a vincere l’oro in 58’26″8. Il tesserato dell’UniMe, in foto con il tecnico Mattia Faliero, ha vinto allo sprint, buona prova anche per il fratello Gabriele Molonia che impegnato nella categoria Cadetti ha terminato quinto e si è piazzato 13° assoluto in tutta Italia.