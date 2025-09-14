Ospedale di Sant’Agata, 2 posti letto in più nella nuova rete ospedaliera

Bernardette Grasso (Fi): "Nessun taglio, ora via ai bandi per i nuovi medici".

Non ci sono ulteriori nuovi tagli in vista all‘ospedale di Sant’Agata di Militello. Lo conferma la bozza della nuova rete ospedaliera redatta nella forma finale qualche giorno fa, che sarà a breve all’esame finale della commissione Ars. “Adesso l’Asp si attivi per la ricerca dei medici”, incalza l’onorevole regionale Bernardette Grasso. “L’ospedale non subirà alcun depotenziamento. Al contrario la struttura non solo ha mantenuto tutti i posti letto, ma registra un incremento, passando da 93 a 95 unità”, dice la deputata che è anche sindaca di Rocca di Capri Leone, uno dei 18 comuni serviti dalla struttura nebroidea.

Cosa prevede la nuova rete per Sant’Agata e Mistretta

Nel dettaglio l’ultima versione della nuova rete ospedaliera segnala che a Sant’Agata sono previsti 2 posti letto aggiuntivi di gastroenterologia, l’attivazione dei day service di malattie endocrine e ginecologia, l’aumento dei posti letto nelle unità di pediatria e di neurologia, con 4 posti letto che sono tutti stroke unit, un servizio che così non solo è stato mantenuto ma incrementato.

Confermata la convenzione con la Fondazione Giglio di Cefalù. Salva anche Mistretta, che conserva tutte le discipline esistenti, con l’attivazione di nuovi servizi.

Adesso le assunzioni dei medici

“Ho ricevuto rassicurazioni dai vertici sanitari che è in fase di avvio il bando per il reclutamento di nuovo personale sanitario. In particolare, al Pronto Soccorso di Sant’Agata di Militello arriveranno 2 nuovi medici – annuncia l’onorevole Grasso – Altresì è in avvio il bando per il concorso di Primario di ortopedia, oltre a quello per il reclutamento di medici in ogni specialità. È fondamentale che alla rete ospedaliera si affianchi un’organizzazione efficiente della rete territoriale: in passato il nostro territorio ha pagato il prezzo della mancata attuazione della programmazione sanitaria. Oggi, pur nella difficoltà della generale carenza di medici in Sicilia, il governo Schifani sta lavorando bene, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili, anche nella provincia di Messina. L’auspicio è che con l’atto aziendale e il nuovo reclutamento si possa colmare un vuoto che ha rallentato l’attività dei reparti”.

Sindaci e cittadini sulle barricate

A luglio scorso la precedente bozza della nuova rete ospedaliera aveva suscitato le proteste dell’Assemblea dei sindaci del comprensorio, varie reazioni politiche e aveva spinto ad un nuovo sit in il Comitato civico nato per salvare l’ospedale di Sant’Agata Militello. Nelle scorse settimane era invece arrivato l’annuncio che l’ultima versione della rete riduceva il demansionamento.