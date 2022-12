Ospedale di Taormina, Alagna: "C'è una soluzione per far fronte alla carenza di personale" VIDEO - Tempostretto

Il commissario straordinario dell’Asp 5, Bernardo Alagna: "Pensiamo, a medio termine, alla sussidiarietà: una convenzione con le Aziende ospedaliere per garantire i servizi"

di Carmelo Caspanello (intervista video Peppe Fontana, riprese Silvia De Domenico)

La delicata situazione emergenziale dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina, motivo della protesta che ha portato a manifestare ieri all’interno del presidio i sindaci del Distretto socio-sanitario D 32, è sotto i riflettori dell’Azienda sanitaria provinciale con priorità alta. Si cerca una soluzione, intanto per far fronte alle problematiche “a medio termine”. Il commissario straordinario dell’Asp 5, Bernardo Alagna, ha evidenziato che “purtroppo quelli di cui parliamo non sono problemi solo dell’ospedale di Taormina. Ci troviamo di fronte a carenza di personale, soprattutto medici nei pronto soccorso e nelle aree di emergenza che ormai sappiamo sia un problema nazionale. Vi è inoltre carenza di anestesisti, ortopedici, chirurghi…”.

I temi trattati in Regione

La problematica è stata trattata in VI Commissione alla Regione, alla presenza dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo. “Sono state delle soluzioni – spiega Alagna – quale ad esempio una azione di sussidiarietà, in questo momento, con le Aziende ospedaliere della Provincia di Messina, affinché diano un contributo anche attraverso una convenzione con l’Asp, in modo da aumentare la presenza all’interno degli organici degli ospedali, a partire da Taormina. Il tutto al fine di garantire i servizi essenziali. Speriamo sia sufficiente a risolvere il problema nel medio termine. Perché, per la risoluzione definitiva – conclude il commissario – sarà necessario reperire sul mercato nazionale figure specialistiche per le aree di emergenza”.

I reparti chiusi

Al momento, a Taormina, sono chiusi per degenza i reparti di Ematologia, Nefrologia ed Astanteria, che forniscono solo prestazioni ambulatoriali e in Day Hospital, mentre i reparti di Medicina, Cardiologia e Urologia hanno ridotto i posti-letto disponibili, per carenza di personale Medico. Conseguentemente anche le attività chirurgiche di tali reparti in sala operatoria sono fortemente ridotte. Al momento, per essere precisi, sono chiusi per degenza i reparti di Ematologia, Nefrologia ed Astanteria, che forniscono solo prestazioni ambulatoriali e in Day Hospital, mentre i reparti di Medicina, Cardiologia e Urologia hanno ridotto i posti-letto disponibili, per carenza di personale Medico. Conseguentemente anche le attività chirurgiche di tali reparti in sala operatoria sono fortemente ridotte.

La questione personale e Ccpm

E poi c’è la delicata questione del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo del Bambin Gesù, divenuto un punto di riferimento per il Mezzogiorno d’Italia, che rischia di chiudere per la decisione della politica di aprirne uno a Palermo, che gli amministratori messinesi definiscono “scellerata”. Ni giorni scorsi, Alagna è stato ascoltato in Consiglio comunale, a Taormina. In quella sede ha tra l’altro annunciato che i posti vacanti di primariato saranno colmati perché sono già stati indetti i bandi. Ha aggiunto che le sale operatorie stanno per essere completate ed ha anticipato l’acquisto delle attrezzature in modo che una volta pronte possano essere di nuovo subito attive. Anche i concorsi per i medici sono stati avviati. Sul Centro cardiologico pediatrico il commissario dell’Asp ha affermato di aver già inviato una relazione a Palermo evidenziando tutti i profili di eccellenza del centro taorminese. Si attendono risposte da Palermo.