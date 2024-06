Ospedale Papardo. 10 schermi per indirizzare i cittadini ai servizi richiesti

Sarà possibile ricercare le informazioni necessarie in autonomia

Dieci totem multimediali con schermo tattile per indirizzare i cittadini al servizio richiesto. Sono stati installati all’ospedale Papardo all’ingresso principale, negli ambulatori di Nefrologia e Dialisi, all’ingresso del Laboratorio d’Analisi, agli sportelli ticket, agli ambulatori del Il piano, alla Radiologia, all’ingresso del Pronto Soccorso, al bar sito al IV piano, al blocco operatorio del VI piano e al Day Hospital di Oncologia al IV piano.

L’offerta multimediale consente anche la possibilità di scaricare l’applicazione “Ao Papardo Navigation” per telefonini, disponibile gratuitamente sui principali store on line, sia per

piattaforma Android che Ios. L’app, sfruttando moderni sensori, guida passo passo l’utente

alla destinazione prescelta. Il servizio è fruibile anche da ipovedenti mediante la relativa voce guida.