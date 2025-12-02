Ospedale Papardo. Aperti il centro vaccinale e lo sportello di ascolto per le dipendenze

Nel primo giorno un centinaio di vaccini gratuiti e test per le malattie sessualmente trasmissibili

E’ stato inaugurato stamani il Centro Vaccinale dell’ospedale Papardo. Oltre un centinaio di persone hanno usufruito della giornata aperta gratuita per i vaccini Hpv Anti-Covid 19, Anti-Influenzale e Test per le Malattie Sessualmente Trasmissibili.

A fare gli onori di casa la direttrice generale, Katia Di Blasi – che sottolinea l’importanza di vaccinarsi come gesto di responsabilità verso sé stessi e chi ci sta intorno.

L’apertura dell’ambulatorio vaccinale, resa possibile grazie alla collaborazione fra il prof. Raffaele Squeri, già direttore del Centro vaccinale del Policlinico, il dottor Salvatore Sidoti, direttore Unità Spem Asp di Messina e la dottoressa Rita Azzolini, dirigente di Direzione Medica, simboleggia la volontà della Direzione Sanitaria Aziendale di creare percorsi dedicati alla dispensazione di vaccini antinfluenzali, anti Covid-19 e vaccinazioni raccomandate per condizioni di fragilità secondo le linee guida ministeriali.

Ad aprire i lavori Il prof. Squeri che si è soffermato sull’importanza del Centro Vaccinale come scelta strategica per i pazienti fragili e per l’azienda. Successivamente il dottor Albanese si è focalizzato sull’importanza della vaccinazione quale strumento strategico per la profilassi delle malattie infettive. Poi il dottor Sidoti, si è detto estremamente favorevole all’apertura dei centri vaccinali negli ospedali per coinvolgere la maggior parte dell’utenza sanitaria. Infine la dottoressa Linda Bartucciotto ha letto il messaggio del dottor G. Puglisi, già direttore del Dipartimento di Prevenzione, impossibilitato a venire, che si è soffermato sulla genesi del progetto vaccinale che diventa un valido strumento di prevenzione e il prof. C. Costantino, presidente Sltl, attraverso un videomessaggio, che richiama l’importanza dei centri vaccinali ospedalieri siciliani.

All’interno dello stesso evento è stato presentato lo Sportello di supporto psicologico dedicato alle dipendenze realizzato in collaborazione con la Lelat di Messina.

Al termine dell’evento inaugurale ha preso vita la giornata aperta vaccinale, curata dalla responsabile del rischio e dirigente di Direzione Medica, Barbara Calabrò e dal responsabile dell’Unità di Malattie Infettive, Antonio Albanese, all’interno del quale sono stati dispensati oltre un centinaio di vaccini: Hpv, Anti-Influenzale, Anti-Covid 19 ed effettuati una serie di Test delle Malattie Sessualmente Trasmissibili.