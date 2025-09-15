 Ospedale Papardo. Delicata estrazione di dispositivo cardiaco infetto su paziente a rischio

Ospedale Papardo. Delicata estrazione di dispositivo cardiaco infetto su paziente a rischio

Redazione

Ospedale Papardo. Delicata estrazione di dispositivo cardiaco infetto su paziente a rischio

lunedì 15 Settembre 2025 - 13:45

L’intervento è riuscito

All’Ospedale Papardo eseguito con successo un delicato intervento di estrazione di dispositivo cardiaco elettronico infetto (Cied) su un paziente ad alto rischio e non trasferibile.

La procedura è stata eseguita dal dottor Giuseppe Calvagna, esperto nazionale in procedure di estrazione di dispositivi cardiaci, in collaborazione con il dottor Roberto Bitto, elettrofisiologo dell’Unità di Cardiologia del Papardo. “Questo intervento dimostra come la collaborazione tra professionisti di alto livello, unita al sostegno delle Direzioni Sanitarie, possa tradursi in nuove opportunità di cura per i pazienti più complessi” – hanno sottolineato i cardiologi coinvolti.

L’intervento è stato possibile grazie a una sinergia istituzionale e clinica che ha visto coinvolte le Direzioni Sanitarie dell’Arnas Garibaldi di Catania e dell’ospedale Papardo di Messina, sotto l’impulso del primario della Cardiologia, Giuseppe Paleologo.

Prezioso il supporto del prof. Francesco Patanè con la sua équipe, che hanno garantito il pronto intervento cardiochirurgico, offrendo sicurezza e supporto in caso di necessità. Fondamentale anche il contributo del personale infermieristico e anestesiologico, che con professionalità hanno affiancato i medici durante tutte le fasi della procedura.

Un commento

  1. Marcella Millimaggi 15 Settembre 2025 14:37

    Che bello essere sui giornali per buona sanità! Finalmente! le eccellenze ci sono, diamo loro risalto!

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia
Il “super anticiclone” afromediterraneo che ora rischia di mangiarsi pure le piogge di ottobre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED