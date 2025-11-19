 Ospedale Papardo, nominati i direttori di Dipartimento

Ospedale Papardo, nominati i direttori di Dipartimento

Redazione

Ospedale Papardo, nominati i direttori di Dipartimento

mercoledì 19 Novembre 2025 - 16:00

Ecco chi sono

La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo ha conferito gli incarichi di capi dipartimento.

Nominato direttore del Dipartimento Medico il dottor Fabrizio Ciappina, già direttore dell’Unità di Neurologia, con all’interno i percorsi di eccellenza come il Centro Cefalee, Centro Sclerosi Multipla e Centro UvA (Unità di valutazione Alzheimer)

Riconfermato direttore del Dipartimento dei Servizi il dottor Giampiero Mastroeni, già direttore dell’Unità di Radiodiagnostica, fiore all’occhiello per l’avanguardia delle attrezzature e l’alta professionalità del personale che garantisce una precisa diagnostica per immagini e tempestive diagnosi. Il dottor Mastroeni è, inoltre, responsabile della Struttura di Radiologia Interventistica.

Ulteriore riconferma come direttore del Dipartimento dell’Emergenza per il dottor Fabio Parducci, già direttore dell’Unità Mcau (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza), eccellenza nella presa in carico dei pazienti che necessitano di cure immediate per emergenze e urgenze mediche e chirurgiche. A garanzia di un percorso di cura che ha l’obiettivo di stabilizzare il paziente e, se necessario, disporne il trasferimento in altri reparti ospedalieri per proseguire le cure. La struttura governa anche il “Peimaf“: Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti, un piano operativo obbligatorio per gli ospedali italiani, che serve a gestire eventi catastrofici con un numero elevato di feriti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Basile-De Luca in campagna elettorale e acquisti, le opposizioni stanno a guardare
“Solo 9 ore, in gran parte notturne, per candidarsi a un concorso del Cefpas”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED