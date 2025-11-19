Ospedale Papardo, nominati i direttori di Dipartimento

Ecco chi sono

La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo ha conferito gli incarichi di capi dipartimento.

Nominato direttore del Dipartimento Medico il dottor Fabrizio Ciappina, già direttore dell’Unità di Neurologia, con all’interno i percorsi di eccellenza come il Centro Cefalee, Centro Sclerosi Multipla e Centro UvA (Unità di valutazione Alzheimer)

Riconfermato direttore del Dipartimento dei Servizi il dottor Giampiero Mastroeni, già direttore dell’Unità di Radiodiagnostica, fiore all’occhiello per l’avanguardia delle attrezzature e l’alta professionalità del personale che garantisce una precisa diagnostica per immagini e tempestive diagnosi. Il dottor Mastroeni è, inoltre, responsabile della Struttura di Radiologia Interventistica.

Ulteriore riconferma come direttore del Dipartimento dell’Emergenza per il dottor Fabio Parducci, già direttore dell’Unità Mcau (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza), eccellenza nella presa in carico dei pazienti che necessitano di cure immediate per emergenze e urgenze mediche e chirurgiche. A garanzia di un percorso di cura che ha l’obiettivo di stabilizzare il paziente e, se necessario, disporne il trasferimento in altri reparti ospedalieri per proseguire le cure. La struttura governa anche il “Peimaf“: Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti, un piano operativo obbligatorio per gli ospedali italiani, che serve a gestire eventi catastrofici con un numero elevato di feriti.