Ospedale Papardo. Procedura innovativa per la cura della fibrillazione atriale

L'elettroporazione sconfigge l'aritmia cardiaca

L’Ospedale Papardo compie un nuovo e significativo progresso nel trattamento della fibrillazione atriale, una delle aritmie cardiache più diffuse e di maggiore impatto sulla salute della popolazione.

Una metodica selettiva e sicura

Nell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta dal prof. Giuseppe Andò, è già consolidato l’impiego della tecnologia di elettroporazione, una metodica innovativa che consente di trattare l’aritmia mediante impulsi elettrici di brevissima durata, agendo in modo selettivo sulle cellule responsabili e preservando i tessuti circostanti.

Evoluzione tecnologica in sala operatoria

Nei giorni scorsi l’équipe di Elettrofisiologia, composta dai medici Antonio Taormina, Gabriele De Blasi e Roberto Bitto, ha eseguito con successo la procedura utilizzando un sistema di ultima generazione, che rappresenta un’importante evoluzione tecnologica nel campo del trattamento di rimozione (ablativo) della fibrillazione atriale. L’introduzione di questa nuova piattaforma consente un approccio ancora più preciso, controllato ed efficace, con l’obiettivo di garantire ai pazienti standard di sicurezza sempre più elevati e risultati clinici ottimali.

Impatto sulla salute e visione strategica

La fibrillazione atriale può incidere in modo significativo sulla qualità della vita dei pazienti ed è associata a rischi clinici rilevanti. Disporre di tecnologie sempre più evolute rappresenta pertanto un valore concreto per i cittadini, per i pazienti e per le loro famiglie.

Questo traguardo, raggiunto anche grazie alla collaborazione con l’Ingegneria Clinica, testimonia una scelta strategica chiara: investire in innovazione clinica e nella qualità delle cure, mettendo a disposizione del territorio strumenti avanzati per la gestione delle patologie cardiovascolari più complesse. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di un’équipe altamente specializzata e di una visione condivisa, orientata alla crescita professionale, all’aggiornamento continuo e al costante miglioramento dell’offerta di assistenza (assistenziale).