Scurria: “Messina sarà meta, non tappa. Più strutture ricettive e lavoro”

Così il candidato sindaco del centrodestra

“Messina non deve più essere una città di passaggio ma una meta turistica con un’identità chiara. Abbiamo risorse per competere con tutte le principali località turistiche italiane, potenzialità mai sfruttate. E’ tempo di cambiare”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, ponendo nei punti centrali del suo programma “l’autentica valorizzazione di Messina agli occhi del mondo”.

Sottolinea Scurria: “Il nostro obiettivo è integrare mare, colli, cultura ed enogastronomia in un sistema unico, superando la logica degli eventi isolati e del turismo mordi e fuggi per costruire una strategia strutturata e duratura. I turisti che sbarcano in città dalle navi da crociera devono vivere il loro tempo nel contesto della Città metropolitana integrata che vogliamo realizzare. Le nuove prospettive, derivanti dalla legge specifica consentiranno di intercettare finanziamenti per favorire la realizzazione di nuove strutture ricettive oggi punto debole di una città che resta di passaggio. La permanenza dei turisti, con gli opportuni servizi, consentirà l’accoglienza anche sul viale San Martino con ricadute importanti per l’economia oggi deficitaria. La contestuale liberazione dell’affaccio a mare, dal cavalcavia ferroviario a Gazzi, permetterà di espandere ancor di più la proposta turistica innescando un meccanismo virtuoso. Sappiamo come fare – conclude il candidato sindaco – e procederemo nella direzione di una Messina nuova e più accogliente”.