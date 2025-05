L’ospedale di Patti al Congresso europeo di Emodinamica

A Parigi sarà presentato il caso di un paziente salvato da grave infarto miocardico acuto

L’Emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti, dopo aver raggiunto i vertici nazionali, approda in Europa.

Il comitato scientifico del Congresso Europeo di Emodinamica (Euro-Pcr), che avrà luogo a Parigi dal 20 al 23 maggio 2025, ha selezionato un lavoro scientifico che descrive il caso di un paziente affetto da grave infarto miocardico acuto, trattato nell’Emodinamica di Patti, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi, con l’ausilio dell’alta tecnologia di cui il centro è dotato.

L’Unità operativa semplice dipartimentale di Emodinamica dell’ospedale “Barone Romeo”, in base all’indicatore di efficienza/efficacia relativo al trattamento dell’infarto miocardico tempo-dipendente è risultata la migliore tra le strutture in Italia con alti volumi di attività (oltre 100 casi l’anno) su dati 2023 dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Il caso che invece verrà presentato ora in sede congressuale a Parigi dai medici dell’Unità di Emodinamica nel contesto di una sessione dedicata, è riportato nella pubblicazione, dal titolo “Valutazione mediante valutazione multimodale nel supporto ventricolare meccanico (Svm) e nell’Intervento coronarico percutaneo (Icp) del tronco comune (Tc)”, ed è ritenuto in sede internazionale di grande interesse tecnico-scientifico.

Si tratta di intervento di angioplastica, eseguito con successo, a carico dell’arteria coronarica principale (tronco comune), in paziente affetto da infarto miocardico acuto, complicato da grave scompenso cardiaco. L’ intervento è stato effettuato con l’ausilio di una pompa meccanica intracardiaca di supporto (Impella) e di concomitanti tecniche ecografiche ad ultrasuoni (Ivus) e ad infrarossi (Oct). Durante l’intervento la pompa meccanica intracardiaca di supporto al cuore, gravemente insufficiente, ha garantito l’afflusso di una adeguata quantità di sangue a tutto il corpo, e le tecniche ecografiche combinate sono servite da guida visiva per condurre la procedura in modo ottimale.

I medici dell’Unità di Emodinamica dell’ospedale Barone Romeo di Patti sono Salvatore Garibaldi, Alberto Magliarditi, Emmanuele Soraci e Federico Cuffari. Referenti rappresentanti degli infermieri di Emodinamica e dei tecnici di radiologia sono Mirella Radici e Nina Rottino.

La direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, esprime “grande orgoglio e soddisfazione per il risultato conseguito dal reparto di Emodinamica. L’invito a presentare un lavoro scientifico al Congresso Europeo rappresenta un riconoscimento del livello di eccellenza raggiunto dai nostri specialisti. Questa opportunità è un riflesso tangibile dell’impegno costante nella ricerca e nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per migliorare le cure e i risultati per i nostri pazienti. Siamo fermamente convinti che la dedizione e la competenza del nostro personale medico e paramedico siano la chiave per raggiungere simili traguardi e per continuare a progredire nel campo dell’emodinamica. Ci impegniamo a sostenere e promuovere ulteriori sviluppi e innovazioni per garantire i più alti standard di assistenza sanitaria”.