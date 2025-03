Ospedale di Taormina. Aggredisce medico del Pronto Soccorso, arrestato 48enne

Ha tentato di colpirlo più volte alla gola con una lametta

I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un senegalese per il reato di resistenza a pubblico ufficiale con l’aggravante di aver agito contro personale sanitario.

L’intervento dei militari dell’Arma è stato richiesto dal personale medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, che aveva segnalato al 112 la presenza di un uomo, armato di taglierino, che li stava minacciando. Infatti, poco prima, nel momento in cui il medico stava per somministrargli un farmaco, il 48enne ha estratto dalla tasca una lametta, aggredendolo e tentando di colpirlo più volte alla gola.

I carabinieri hanno individuato ed identificato l’uomo, che è stato portato in caserma dove, una volta raccolta la testimonianza della vittima e dopo avere analizzato le immagini di videosorveglianza dell’ospedale, che hanno ripreso le fasi salienti dell’aggressione, è stato arrestato in flagranza differita. All’esito dell’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 48enne l’applicazione di una misura di sicurezza.