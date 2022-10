Ospedale unico della Piana, protesta dei sindaci alla Cittadella regionale - Tempostretto

Amalia Bruni chiama Occhiuto al telefono e il Presidente assicura un incontro a breve con cittadini, amministratori e associazione palmese Pro Salus

PALMI – Ospedale della Piana (o se preferite ‘di Palmi’), a che punto siamo? La gente della Tirrenica reggina non ne può più. E dopo 14 lunghissimi anni, stamattina i primi cittadini hanno voluto rappresentare questa rabbia andando a manifestare alla Cittadella regionale di Germaneto, là dove hanno sede gli uffici della Giunta regionale. Una manifestazione promossa, in verità, dall’associazione palmese Pro Salus (presidente, Stefania Marino), che da anni segue le vicende dell’ “ospedale fantasma” di Palmi.

Ranuccio: miliardi alle cliniche del Nord, qui si muore

«Quest’attesa è a dir poco estenuante. Ormai – così il primo cittadino di Palmi e consigliere metropolitano delegato Peppe Ranuccio – siamo arrivati al punto che non si muore più “di malasanità”, ma si muore “per mancanza” di Sanità. E questo malgrado la Regione Calabria impegni proprio in Sanità quasi il 100% del proprio bilancio annuale… È fin troppo chiaro che, ormai, queste risorse vanno ad alimentare le cliniche private e le Aziende sanitarie provinciali del Nord del Paese, mentre qui da noi moriamo. L’ospedale sorgerà a Palmi? Sì, ma servirà l’intera Piana di Gioia Tauro e dovrà affiancare l’ospedale territoriale spoke di Polistena, che è ormai al collasso…».

Cosentino: chiediamo risposte rapide e attendibili

«Le nostre comunità sono fortemente in sofferenza – ha evidenziato Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova -. Cerchiamo delle risposte, visto che è da 14 anni che aspettiamo non il completamento, ma perfino la posa della prima pietra del nosocomio… Vorremmo ne fosse garantita la realizzazione, com’è accaduto altrove. Niente di complicato, direi: chiediamo di poterci confrontare e d’ottenere risposte attendibili in tempi rapidi».

La Bruni: incontrare il Presidente sarebbe stato utile…

Alla protesta dei sindaci pianigiani, stamane, c’era anche l’ex candidata alla Presidenza per il centrosinistra Amalia Bruni… Questo, spiega la consigliera regionale, soprattutto «per protestare contro gli incomprensibili ostacoli burocratici che da oltre 14 anni stanno bloccando la realizzazione».

Ricorda tra l’altro la Bruni d’aver seguito l’iter dall’inizio della consiliatura e d’avere anche presentato una interrogazione sul tema. «Nei giorni scorsi sono ritornata sul tema con un’ulteriore interrogazione al Presidente della Regione non appena ho appreso le sua allarmante dimenticanza rispetto al Nuovo ospedale della Piana. Sarebbe stato utile, stamani, un incontro del Presidente con i cittadini e i sindaci per spiegare le difficoltà, gli impedimenti e possibilmente i tempi per vedere realizzata quest’opera che interessa tutta la Piana di Gioia Tauro. Purtroppo non è stato possibile per impegni istituzionali del Presidente impegnato in Conferenza Stato-Regioni.

Mi è sembrato giusto allora chiamarlo e chiedergli di fissare un appuntamento ad hoc per parlare con i rappresentanti della Pro Salus, dei cittadini e degli amministratori interessati alla questione come il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, anche lui con noi presente stamattina. Ringrazio il Presidente per aver accettato la mia richiesta avendo dichiarato la sua disponibilità ad un incontro nei prossimi giorni. In questo modo si potrà fare piena luce sullo stato dell’arte della vicenda e non dare più l’impressione a questa comunità di “essere stata dimenticata”, come recita lo slogan della Pro Salus. Speriamo che presto ci saranno buone notizie per i cittadini di tutta la Piana».

Mattiani (FI): solo intollerabili speculazioni

“Ovviamente” non era presente alla protesta Giuseppe Mattiani, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della Commissione consiliare “Riforme”.

«La diffusione di notizie palesemente artefatte inerenti la presunta volontà del Presidente Occhiuto d’imporre uno stop all’Ospedale della Piana, che sorgerà a Palmi, mi ha lasciato basito. Nello specifico, essendo attivamente impegnato sull’iter che riguarda l’ospedale della Piana ed essendo a conoscenza di ogni singolo aspetto della procedura, non ho difficoltà a definire simili condotte delle intollerabili speculazioni perpetrate sulla pelle dei cittadini – così il politico palmese -. Abbiamo ricevuto un’eredità difficile, pervenuta a noi dopo anni di promesse da parte di certa politica che hanno raggiunto un unico obiettivo: appesantire l’iter del nuovo ospedale della Piana».

Giuseppe Mattiani si scaglia contro quella che definisce «una politica che oggi indossa l’elmetto, ma che ha taciuto finanche davanti allo sfregio perpetrato nei confronti dei cittadini della Piana di Gioia Tauro dal Partito democratico e dall’intera coalizione di centrosinistra che, alle recenti elezioni politiche, ha sostenuto la candidatura nel collegio uninominale include Vibo Valentia e la Piana di Gioia Tauro dell’onorevole Dalila Nesci, che ha osteggiato in passato la realizzazione dell’Ospedale della Piana a Palmi. Oggi – afferma il consigliere regionale azzurro – è il momento di fare chiarezza, arrestare questa grave forma di disinformazione e, soprattutto, di tranquillizzare i cittadini. Ribadisco, quindi, per come già fatto più volte dal presidente Occhiuto con il quale siamo costantemente in contatto e a lavoro, che l’Ospedale della Piana con sede a Palmi verrà realizzato, nonostante i disastri che il passato ci ha consegnato. D’altronde – aggiunge -, il lavoro incessante e i risultati concreti di questi 12 mesi depongono in questa direzione. Abbiamo ereditato un iter impantanato nell’infinito procedimento ministeriale attivato per la risoluzione delle interferenze, costituite dagli elettrodotti presenti sul sito, che risaliva addirittura al lontano 10.03.2017, ma che siamo riusciti a portare a compimento in pochi mesi. Stessa cosa per il piano di caratterizzazione ambientale».

L’auspicio del consigliere regionale è adesso che si acceleri anche sulle altre prescrizioni scaturite dall’ultima conferenza dei servizi; in primis, la designazione del perito istruttore demaniale per effettuare la verifica delle terre gravate da usi civici, attesa dal giugno scorso. «Sono e rimango, quindi, a disposizione di chiunque voglia dare il proprio fattivo contributo a questa battaglia, ma – così Mattiani – non consentirò più a chicchessia di speculare sulla pelle dei cittadini e di tradire le aspettative e la fiducia della nostra gente che merita rispetto e una sanità all’altezza».

Occhiuto: sarà costruito durante il mio mandato

E nel tardo pomeriggio arriva la prevedibile risposta dello stesso Governatore calabrese Roberto Occhiuto, peraltro – come si ricorderà – anche commissario governativo alla Sanità.

«Capisco l’esasperazione dei cittadini della Piana di Gioia Tauro, che da anni aspettano un segnale per la realizzazione di un ospedale che possa servire in modo adeguato una parte importante della Calabria.

Il mio governo ha trovato la situazione complessa che tutti conosciamo, ha accelerato le indagini ambientali, ha messo in campo Arpacal, e proprio oggi abbiamo avuto gli esiti finali di alcuni approfondimenti che adesso verranno esaminati in sede di Conferenza dei servizi. Superati questi step si potrà passare all’approvazione del progetto definitivo e successivamente di quello esecutivo – evidenzia l’ex capogruppo forzista alla Camera dei deputati -. L’ospedale di Palmi, queste le linee guida, avrà 339 posti letto e costerà poco meno di 160 milioni di euro. Queste fasi richiederanno alcuni mesi, ma su questa battaglia sono determinato ad andare sino in fondo. Voglio che la Piana di Gioia Tauro abbia un ospedale degno di questo nome entro la fine del mio mandato, e mi batterò per raggiungere questo obiettivo».

