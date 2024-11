Oteri alla Lega... anzi no, il consigliere smentisce: "Ancora nessun passaggio ufficiale"

Con una nota, Oteri ha puntualizzato: "Sono amico di Germanà, ma al momento non si è concretizzato nulla". E annuncia: "A breve dirò il mio partito"

MESSINA – Il consigliere comunale Cosimo Oteri resta, almeno per ora, al gruppo misto. È stato lui stesso a smentire il passaggio al gruppo Lega-Prima l’Italia, di fatto ufficializzato da una nota del partito nelle scorse ore con tanto di dichiarazioni ufficiali o, a questo punto, presunte tali.

Cos’ha detto Oteri

Oteri, con una breve nota a metà giornata di lunedì 11 novembre, ha spiegato: “In merito alle notizie di stampa trapelate nelle ultime ore circa una mia adesione al gruppo Lega, smentisco momentaneamente tale determinazione. Pur riconoscendo una certa amicizia con il commissario regionale, senatore Germanà, il mio passaggio alla Lega è una scelta che non nascondo di aver valutato ma che non ho mai ufficializzato. Probabilmente il mio essere un uomo al servizio della destra ha accelerato qualcosa che al momento non si è concretizzato”. E infine: “Mi riservo di comunicare la mia scelta partitica a breve”.

Pur non essendosi trattato di notizie “trapelate” ma di una nota ufficiale del partito, nessuna comunicazione, intanto, era arrivata all’ufficio di presidenza del consiglio comunale, guidato da Nello Pergolizzi. Un problema di comunicazione interna o una scelta politica? Resta il fatto che la Lega, soltanto pochi giorni fa, ha vissuto un altro “caso” interno con lo scontro a distanza tra Germanà e Mirko Cantello per un altro comunicato stampa, diffuso dopo il passaggio in aula del bilancio consolidato.