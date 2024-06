Pace del Mela a lutto per la morte del sedicenne Giuseppe Carauddo

L'incidente stamattina a Milazzo

MESSINA – Il Comune di Pace del Mela partecipa al lutto per la morte del sedicenne Giuseppe Carauddo. Fatale un incidente in scooter a Milazzo, intorno alle sei di mattina, per lo studente del “Majorana”. Con il suo scooter, si è schiantato contro un albero e sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Fogliani” ma è morto poco dopo.

In un post su Facebook, l’amministrazione comunale esprime il dolore di tutta la comunità: “Stamattina la nostra comunità è stata colpita da una vera tragedia, abbiamo perso un nostro piccolo figlio. Tutta Pace del Mela si stringe attorno alla famiglia, ad Agata e Roberto il nostro abbraccio”.

E ancora: “L’amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino per il giorno delle esequie. L’evento estivo in programma per stasera viene rinviato a data da destinarsi”.