 "Paga o diciamo a tua moglie che la tradisci", due arresti per estorsione ad un 85enne

“Paga o diciamo a tua moglie che la tradisci”, due arresti per estorsione ad un 85enne

Redazione

“Paga o diciamo a tua moglie che la tradisci”, due arresti per estorsione ad un 85enne

venerdì 26 Settembre 2025 - 18:14

I due truffatori erano riusciti a farsi consegnare 800 euro da un anziano messinese. Ora sono finiti ai domiciliari

MESSINA – Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato due messinesi in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura.

I due, un uomo e una donna, sono gravemente indiziati del reato di estorsione nei confronti di un anziano 85enne. In particolare, i due complici, dopo aver minacciato la vittima asserendo di divulgare notizie relative ad una relazione extraconiugale esistente tra quest’ultimo e la donna, lo hanno costretto a consegnare in più occasioni somme di denaro per un importo complessivo di 800 euro.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria, condotti dalla Sezione antirapina della Squadra Mobile, hanno consentito agli investigatori di ricostruire la vicenda delittuosa nelle diverse fasi in cui è stata consumata; i successivi approfondimenti investigativi – svolti con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – hanno portato ad individuare i due presunti autori del reato.

Sulla scorta degli elementi raccolti dagli agenti della Polizia di Stato, la Procura ha richiesto un provvedimento restrittivo al Gip competente, che ha condiviso il quadro probatorio prospettato, adottando la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di entrambi gli indagati.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO
Messina. Sorpreso in auto con 50 grammi di cocaina, arrestato 55enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED