Palazzo Zanca, firmano i vincitori dell’ultimo concorso per funzionari

Basile: "Obiettivo potenziare i servizi pubblici"

Questa mattina, a Palazzo Zanca, hanno firmato i vincitori dell’ultimo concorso per funzionari tecnici e amministrativi.

“Le nuove assunzioni che si sono concretizzate rappresentano la realizzazione tangibile dell’impegno che, due anni fa, abbiamo assunto con la nostra città – dice il sindaco Federico Basile -. All’epoca, ci siamo prefissati l’obiettivo di potenziare i servizi pubblici e creare nuove opportunità di lavoro per i nostri cittadini. Oggi, possiamo affermare con orgoglio che stiamo mantenendo quella promessa”.

“Nel 2025 560 nuovi dipendenti a Palazzo Zanca”

Per il 2025, il primo cittadino punta su “560 nuovi dipendenti a Palazzo Zanca. La struttura del Comune sarà radicalmente modificata. Si tratta di 341 assunzioni al Comune più i 122 della polizia municipale, il cui concorso si sta svolgendo. In totale, 560 persone arriveranno a Palazzo Zanca. Un rinnovamento del 50 per cento, fondamentale per l’ente, che si consoliderà nel 2025”.

