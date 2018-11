Gaetano Sciacca si dimette da consigliere comunale

Gaetano Sciacca lascia il suo scranno di Palazzo Zanca. La lettera di dimissioni da consigliere comunale è stata depositata questa mattina .

Candidato a sindaco con il Movimento Cinque Stelle, il Capo della Direzione territoriale del Lavoro era entrato in Consiglio comunale come il più votato dell’intero Movimento.

A quattro mesi dall’inizio del mandato ha deciso però di fare un passo indietro. Ancora sconosciute le motivazioni della sue dimissioni. Al suo posto enterà in Consiglio comunale Giuseppe Fusco.

Ricordiamo che contro l’ex ingegnere capo del Genio civile erano stati presentati due ricorsi dagli esponenti di “Diventerà Bellissima" Daniele Travisano e Liana Cannata per la sua presunta incandidabilità e/o ineleggibilità (VEDI QUI E QUI).

Sulle dimissioni improvvise ed inaspettate di Sciacca interviene capogruppo del M5S in Consiglio comunale Andrea Argento: “Sarà Sciacca a spiegare le motivazioni a breve, è stata una sua scelta autonoma e personale legata a questioni soprattutto professionali. Una decisione arrivata alla fine di una riflessione che si è consumata in questi ultimi giorni. Questo giusto per sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi che collega le dimissioni al ricorso pendente che continuiamo a ritenere infondato”.