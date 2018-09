Palazzo Zanca, nasce un nuovo Dipartimento…e arriva un nuovo dirigente

A Palazzo Zanca nasce un nuovo Dipartimento. Che avrà un dirigente extra dotazione. Il sindaco Cateno De Luca contraddice con i fatti quanto annunciato e promesso in campagna elettorale («ridurremo a 5 i dirigenti comunali») e va anche in controtendenza rispetto a quanto deciso solo qualche settimana fa con un atto di indirizzo che mirava ad accorpare le competenze di alcuni Dipartimenti, facendo scendere il numero complessivo da 23 a 13 e mirando ad eliminare tutti gli interim attualmente assegnati(vedi qui).

Con una delibera di giunta istruita da segretario generale Antonio Le Donne, ormai in procinto di trasferirsi al Comune di Palermo, e proposta dal sindaco in persona è stato costituito un nuovo dipartimento denominato "Coordinamento fondi extracomunali" .

Da qui, «la necessità di inserire nella Struttura Organizzativa dell'Ente la figura di un Dirigente Tecnico, per la programmazione, gestione e monitoraggio fondi extracomunali e supporto ai dipartimenti per lo sviluppo di progetti a valenza strategica per la costruzione di un parco progetti a valenza sui fondi europei, nazionali e regionali, a tempo pieno e determinato sino alla durata del mandato del Sindaco e comunque non inferiore a tre anni, fuori dalla dotazione organica».

I dirigenti comunali (in questo momento sono 19), dunque, non diminuiscono ma aumentano. E se solitamente nella pagina Facebook del sindaco De Luca vengono pubblicati e commentati delibere e provvedimenti approvati in quel di Palazzo Zanca, “stranamente” questa delibera non ha trovato spazio.

“Il costo del Dirigente Tecnico a tempo pieno e determinato – viene specificato ancora nella delibera - sarà coperto dai fondi destinati dall'Assistenza Tecnica nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali”.

Ma di cosa si occuperà il nuovo dirigente ? A lui sarà affidato il coordinamento dell’ attività di intercettazione e progettazione (fondi europei, nazionali, regionali): Pon Inclusione, Pon Metro Pac Infanzia, Pon Fead, Fondo sociale Europeo. Politiche Comunitarie, Piani e Programmi a valenza strategica e multisettoriale a valere su fondi SIE, risorse nazionali e regionali; il coordinamento e supporto ai vari Dipartimenti dell'Amministrazione per lo sviluppo di Progetti a valenza strategia a valere su fondi SIE e risorse nazionali e regionali; il coordinamento di Piani e Programmi con fondi a gestione diretta; l’attività di consulenza e promozione per le imprese di qualunque dimensione. Formazione imprenditoriale. Marketing territoriale. Analisi socio-economiche; le relazioni con città europee e paesi del mediterraneo dirette all'internazionalizzazione della città di Messina ed all'interazione con Enti di sviluppo locali ed esteri per favorire scambi culturali, sociali ed economici; i rapporti con le Università ed Enti di Ricerca per la promozione di progetti di innovazione tecnologica e sociale in coordinamento con i competenti dipartimenti dell'Amministrazione; i laboratori Urbani per la promozione e gestione di processi partecipativi volti alla condivisione e costituzione di reti di partenariato con i portatori di interessi pubblici e privati; cultura, creatività e sviluppo socio-economico. Elaborazione, in sintonia con gli organi politici, di studi per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze e per identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e superamento; monitoraggio delle attività di progettazione, di direzione lavori, gestione amministrativa e contabile dei progetti a finanzia extracomunale Programmi operativi nazionali e regionali volti alla riqualificazione urbana - Strumenti di partenariato pubblico privato.

Il nuovo dirigente dovrà occuparsi anche di “tutte le attività connesse ed attinenti le funzioni in generale attribuite allo stesso o assegnate dalla Giunta Municipale o dal Sindaco qualora ne ravvisi la necessità o urgenza per rendere più efficiente l'azione amministrativa nell'interesse pubblico generale”.

DLT