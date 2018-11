Piano Atm, le richieste dell’Orsa in commissione trasporti

Il piano di esercizio Atm è stato al centro della la seduta odierna della Commissione Trasporti di Palazzo Zanca. Nel corso dei lavorisi sono confrontati i vertici dell’azienda ed i rappresentanti del sindacato ORSA.

Dinanzi al presidente dell’Atm Giuseppe Campagna e al direttore generale facente funzioni Natale Trischitta , il segretario regionale Orsa Mariano Massaro, il segretario provinciale Giovanni Burgio ed il segretario aziendale Giovanni Conti hanno manifestato le proprie perplessità sul piano invernale Atm proponendo alcune soluzioni migliorative.

Come spiega in un comunicato il presidente delle commissione Libero Gioveni «sono emerse diverse criticità sul servizio di trasporto, legato soprattutto ad una non equa distribuzione dei capolinea, all’inevitabile diminuzione degli autisti in servizio causa prossimi pensionamenti (sono attualmente 198 di cui 27 per il solo tram) e all’assenza di alcune linee che causano disagi soprattutto agli studenti dei villaggi».

«È stato chiesto ai vertici aziendali di dividere il percorso dello shuttle in due tronconi, utilizzando il capolinea Annunziata come unico terminal divisorio per i due percorsi verso sud e nord».

“L’ORSA – ha sottolineato Gioveni – ha denunciato la mancata sicurezza della tranvia (in particolare il mancato riconoscimento della banchina in vettura), rispetto alla quale il presidente Campagna si ritiene tranquillo dei pareri dell’USTIF».

Il sindacato autonomo ha evidenziato di essere contrario alla dismissione tortale del Tram, pur ritenendo necessari correttivi che ne possano migliorare la funzionalità.

A proposito di tram, Gioveni fa sapere che nella prossima seduta di lunedì, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e dei vertici di ATM, la commissione discuterà delle prospettive future della tranvia cittadina.