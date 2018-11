Il secondo giorno del Salva Messina: oggi la palla al Consiglio

Ieri la commissione Bilancio, oggi il consiglio comunale, domani di nuovo la commissione e poi dritti verso l’obiettivo che il sindaco Cateno De Luca ha fissato per venerdì 23: l’approvazione della rimodulazione del Piano di riequilibrio. E’ iniziata secondo programma la settimana clou di Palazzo Zanca, ma quella che si preannunciava come un’intensa contro il tempo per riuscire a leggere, approfondire, studiare, discutere le 31 delibere del pacchetto Salva Messina, ieri ha avuto un preludio abbastanza soft. E’ vero che i consiglieri della commissione Bilancio sono stati in aula per l’intera mattinata dedicandosi agli atti sui servizi sociali e poi anche per l’intero pomeriggio per discutere delle delibere che riguardano Amam, Atm, Messinaservizi, ma anche quegli atti “minori” come la razionalizzazione delle spese per il randagismo. E’ anche vero però che l’esame delle troppe delibere si è mostrato abbastanza approssimativo, una sorta di infarinatura generale in vista dell’appuntamento in consiglio che, si spera, faccia emergere un dibattito che vada nel merito delle centinaia di pagine delle delibere confezionate dall’amministrazione De Luca.

Ieri la commissione ha chiuso il cerchio su una ventina di delibere, di cui tanti atti di indirizzo ma anche alcuni dei provvedimenti più sostanziosi di questa operazione Salva Messina, come la messa in liquidazione dell’Atm e la creazione di una nuova Spa o l’internalizzazione dei servizi sociali. Sono state tutte esitate con un parere negativo, quindi oggi si ricomincia da capo in aula con il consiglio chiamato a dire l’ultima parola su quelli che il sindaco De Luca ha presentato come i pilastri fondamentali di tutta la rimodulazione del Piano di riequilibrio.

In commissione neanche un emendamento, ma già ieri in aula diversi consiglieri, come quelli di LiberaMe, erano già a lavoro per mettere nero su bianco delle modifiche alle tante delibere che saranno sul tavolo.

Si comincia questa mattina alle 9.30 e si andrà avanti probabilmente fino all’approvazione di tutte le delibere già passate all’esame della commissione. Poi domani, sempre alle 9.30, ci sarà nuovamente la commissione Bilancio per continuare con gli atti che ancora sono al vaglio dei Revisori dei conti e che non sono ancora stati consegnati ai consiglieri comunali. Si tratta delle delibere più strettamente finanziarie e dunque indispensabili alla rimodulazione del Piano di riequilibrio.

Francesca Stornante