L'Amando S. Teresa soffre a Battipaglia ma vince 3-0

S. TERESA. La chiude Valentina Rania con una diagonale che consegna alla Farmacia Schultze Villa Zuccaro S. Teresa il ventisettesimo punto del terzo set per il 3 a 0 finale. Una partita che si era complicata per le ragazze di mister Camiolo per il ritorno prorompente di Battipaglia che, trascinata da una, a tratti, incontenibile Nolè, dava del filo da torcere nel secondo e nel terzo set alle ragazze di Santa Teresa.

Camiolo parte con Agostinetto in regia e Bertiglia opposto, Mercieca e Richiusa al centro, Rania e Marino in posto 4, Libero Foscari. Cicatelli risponde con Tenza al palleggio e Giordano opposta, Mangini e Grimaldi centrali, Nolè e Torrisi schiacciatrici, libero Santangelo.

Primo set senza storie con un inizio incoraggiante per Agostinetto e compagne che si portavano prima sul 1-5 poi sul 7-15 e ancora sul 12-19 per chiudere Poi a 14-25 con un punto di Benny Bertiglia (7 punti per lei nel primo parziale). Da segnalare l'ingresso di De Luca in battuta su Matilde Mercieca che realizzava anche un ace e portava due punti alla sua compagine. Buono il gioco sulle centrali: chiuderanno con il 40% (Richiusa) e il 50% (Mercieca) in attacco.

Secondo set lottato punto a punto fino al 16 pari, quando l’Amando Volley S. Teresa aumentava il proprio vantaggio fino al 16-19. Battipaglia non demordeva e trascinata dalle sue schiacciatrici si portava sul 22 pari. Time out per Camiolo che dava le giuste dritte alle ragazze che chiudevano immediatamente 22-25.

Partiva forte la squadra di Santa Teresa anche nel terzo set e si portava avanti fino al 9-16 con il time out chiamato dal mister locale. Da segnalare una Alessandra Marino in grande spolvero in tutto il terzo parziale. Sul 13-19 Grillo per Foscari. Lentamente le campane rosicchiavano dei punti alle siciliane fino al 21.22. Camiolo chiamava il discrezionale ma la partita si faceva dura e le campane si giocavano il setball sul 24-23. A questo punto sale in cattedra Giulia Agostinetto che con un monster block e un secondo tocco vincente, riportava avanti la sua squadra. Le campane impattavano sul 25 pari e poi l’epilogo finale sopra descritto per l’apoteosi dei cinquanta Eagles giunti ad incitare le loro beniamine in questa lunga trasferta.

Mister Camiolo a fine gara è molto sintetico: “Ci aspettavamo di trovare una squadra ostica e così è stato. Benissimo tutte le ragazze nel primo set. Negli altri due le avversarie hanno forzato molto in battuta e giocato bene sulle bande. La nostra è stata una vittoria di squadra, anche se ci sono dei particolari sui quali dovremo lavorare già da lunedì in palestra. L’importante –conclude il tecnico - era portare a casa i tre punti e l’obiettivo è stato raggiunto”

Rotto il ghiaccio si guarda ora al prossimo difficilissimo incontro contro Castellamare, partendo da alcune certezze e da altri punti su cui lavorare.

ALLIANCEINSAY - FARMACIA SCHULTZE VILLA ZUCCARO 0-3 (14-25; 22-25; 25-27)

ALLIANCEINSAY: Schettino (L2), Mangini 4, Tenza 3, Grimaldi, Galdi, Torrisi 7, Carbone, Santangelo (L1), Giordano 5, Nolè 19, Pierro 4, Pucci

FARMACIA SCHULTZE VILLA ZUCCARO: De Luca1, Rania 4, Sturniolo, Mercieca 11, Agostinetto 3, Siracusano, Foscari (L1), Richiusa 6, Grillo (L2), Marino 10, Bertiglia 13