Panchine lungomare, ci pensa PuliAmo Messina - Tempostretto

FOTO Ci penseranno i volontari a riparare le panchine davanti al bellissimo scenario dello Stretto di Messina

Puli-Amo Messina riparte con un 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 in una dei luoghi più suggestivi della città: il 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐨.

Questa scenografica passeggiata a mare gode di una vista unica sulla costa calabra ed affaccia sulla caratteristica “𝑩𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑹𝒐𝒄𝒌”, un fenomeno unico al mondo che vede la spiaggia trasformarsi in roccia mediante processi geologici che avvengono solo in questa specifica porzione di costa.

La vicinanza del mare e la forza dei venti di scirocco caratterizzano questo elegante lungomare, a discapito però dell’arredo urbano. Qui, infatti, tra le alte palme della passeggiata, sono installate 𝐮𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐠𝐡𝐢𝐬𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐯𝐨𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐜𝐢. E’ proprio qui che Puli-Amo Messina intende intervenire, con una 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐝𝐫à 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐢 che presteranno la propria opera per dare un valore aggiunto a questo luogo davvero unico al mondo.

Il primo appuntamento con i volontari dell’Associazione vedrà quindi il “restauro” delle sedute, tramite la 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐠𝐡𝐞 danneggiate o mancanti, la 𝐬𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚𝐯𝐞𝐭𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 degli elementi in legno e ghisa e il 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐢 protettive antiruggine.

Ne avevamo scritto un anno e mezzo fa ma da allora non c’è stato alcun intervento da parte delle istituzioni. Ecco, allora, che scendono in campo i volontari.

Il punto di incontro con i volontari sarà a sinistra del ritrovo “Bellavista” domenica 6 novembre, dalle ore 10. Per partecipare alle iniziative è sufficiente solo la buona volontà Tuttavia, essendo iniziative autofinanziate, saranno ben graditi: guanti in lattice, guanti da giardiniere, sacchi grandi (non quelli neri), carta vetrata e pennelli.