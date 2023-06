Pangoccioli al cacao con gocce di cioccolato fondente - Tempostretto

Una pasta briosce al cacao morbida, soffice e deliziosa per gli amanti del cioccolato e delle cose buone

I pangoccioli sono delle semplici brioscine soffici con gocce di cioccolato all’interno. Sono dei paninetti dolci, morbidi e deliziosi che grazie alla presenza del cioccolato diventano irresistibili e profumatissimi. Si usano a colazione, merenda o in ogni occasione che si voglia mangiare qualcosa di buono e sfizioso. Nella versione che vi presento ho usato l’impasto della pasta briosce con l’aggiunta del cacao oltre alle gocce di cioccolato fondente. Il risultato che abbiamo ottenuto è diverso in quanto la presenza di uova, burro, zucchero e cacao rende l’impasto molto ricco e allunga i tempi di lavorazione. L’aspetto estetico è molto particolare perchè il cacao nell’impasto dona questo colore scuro e un gusto più intenso dei semplici pangoccioli.

Ingredienti

500 gr di Farina 0 tipo manitoba, 2 uova, 25 gr di lievito di birra fresco, 70 gr di strutto, 80 gr di zucchero, 200 gr di latte, vaniglia, 200 gr di gocce di cioccolato fondente, 5 gr di sale, 30 gr di cacao amaro.

Preparazione

Versiamo nella ciotola della planetaria la farina, il lievito di birra sciolto nel latte freddo, lo zucchero, il cacao, la vaniglia e le uova. Lasciamo amalgamare l’impasto in modo che inizi ad incordare. Quando l’impasto diventa consistente e si stacca dalle pareti aggiungiamo a pezzettini lo strutto in modo che si assorba lentamente. Se lo mettiamo tutto insieme si slega l’impasto. Occorre metterlo a piccoli pezzi e lasciare che venga assorbito quello che abbiamo inserito prima di aggiungerne altro. Quando tutto lo strutto è stato assorbito mettiamo per ultimo il sale. Le gocce di cioccolato le aggiungiamo alla fine ad impasto pronto ed incordato. Utilizziamo la velocità minima per incorporare il cioccolato altrimenti si scioglie e si mescola con la massa. (Foto 1)

foto 1

Poniamo l’impasto in una ciotola capiente e copriamo con pellicola. Deve raddoppiare di volume. I tempi varieranno in funzione della temperatura esterna ma vi dico fin da subito che essendo l’impasto pesante avrà bisogno di tante ore di lievitazione. Pertanto non abbiate fretta. Potrebbero volerci anche 12/24 ore specialmente in inverno. Armatevi di pazienza e aspettate il tempo necessario affinché l’impasto raddoppi di volume.

Quando la massa avrà fatto la prima lievitazione la poniamo sul tavolo da lavoro e la spezziamo in pezzatura da 120/130 gr. Creiamo delle palline e iniziamo la seconda lievitazione. Devono raddoppiare di volume, quindi i tempi sono indicativi e dipendono dalla temperatura esterna. Vi anticipo che ci potrebbero volere anche stavolta parecchie ore. Quindi siate pazienti. Le palline vanno coperte per evitare che la parte esterna si secchi. (Foto 2)

Un suggerimento: io ho messo le palline nella teglia con della carta forno a lievitare nel forno spento con la luce accesa. Ho messo un’altra teglia sopra a copertura per sigillarle ed evitare che prendessero aria.

foto 2

Quando le palline avranno raddoppiato di volume spennelliamo di uovo la superficie ed inforniamo. La cottura va fatta in forno statico a temperatura di 200° fino a doratura della superficie.

Spolverizziamo con zucchero a velo. (foto 3-4)

foto 3

foto 4

I nostri pangoccioli al cacao sono pronti !!!!

Buon Appetito.

Epifanio Coco, pasticcere, rosticcere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo