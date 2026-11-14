Papilloma virus, l’Asp va a scuola per spiegarlo ai ragazzi

L'Asp promuove la prevenzione tra i giovani e l'importanza della vaccinazione e degli screening

Informazione, prevenzione e collaborazione tra istituzioni sono stati i temi centrali del convegno medico-scientifico “A scuola contro l’HPV: informare, vaccinare, prevenire”, organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Esperti al tavolo

Il congresso, la cui direzione scientifica è stata affidata a Maria Gabriella Caruso, direttrice del Dipartimento di prevenzione Asp Messina, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del direttore generale Asp Giuseppe Cuccì del direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e della stessa Maria Gabriella Caruso. Spazio anche alle esperienze regionali e internazionali, presentate da Luca Mazzeo e Stefania Rametta, che ha illustrato le attività realizzate dall’Asp di Catania.

Cosa è il papilloma virus

L’iniziativa ha approfondito il tema del papillomavirus umano (Hpv), un’infezione che può essere responsabile di diverse patologie comprese alcune forme tumorali. Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza della vaccinazione e della diagnosi precoce come strumenti fondamentali per proteggere la salute pubblica. Nel corso delle diverse sessioni sono stati affrontati numerosi argomenti scientifici. Cristina Genovese ha approfondito gli aspetti epidemiologici e clinici dell’Hpv nella popolazione maschile, mentre Giuseppe La Spada ha illustrato la situazione delle coperture vaccinali sul territorio. Eleonora Piccione ha concentrato il proprio intervento sull’importanza degli screening e della prevenzione secondaria.

Sanità e scuola insieme per la prevenzione

Uno degli aspetti maggiormente approfonditi ha riguardato la collaborazione tra sanità e scuola. Gli istituti scolastici, infatti, svolgono un ruolo importante nella diffusione delle informazioni e nella sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie. Tra le scuole coinvolte figura anche l’istituto tecnico XXIV Maggio di Trappitello, che ha partecipato all’iniziativa confermando l’attenzione del mondo scolastico verso i temi della salute e della prevenzione.

L’importanza dei vaccini

Particolare attenzione è stata riservata alla campagna di vaccinazione anti-HPV nelle scuole della provincia di Messina, presentata da Linda Bartucciotto. È stato inoltre evidenziato il contributo dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, rappresentati da Tito Barbagiovanni e Riccardo Scoglio, nel promuovere una corretta informazione e favorire l’adesione ai programmi vaccinali.

Il ruolo delle reti istituzionali

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dedicata alle strategie per coinvolgere maggiormente la popolazione nelle attività di prevenzione. L’incontro ha confermato quanto sia importante costruire una rete stabile tra strutture sanitarie, istituti scolastici, famiglie e territorio. La diffusione di informazioni corrette e la partecipazione consapevole alle campagne vaccinali rappresentano infatti strumenti essenziali per contrastare le patologie legate all’Hpv e tutelare la salute delle nuove generazioni.

Fulvio Arena, tirocinante giornalismo, Università degli Studi di Messina