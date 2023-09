Parcheggi a Taormina, aumentano le tariffe ed anche gli utenti. Campagna: "Maggiori incassi". I dati - Tempostretto

Il presidente dell'Asm: "Transiti aumentati, lavoriamo per potenziare i servizi"

TAORMINA – “Gli aumenti delle tariffe nei parcheggi di Taormina non hanno fatto registrare nessun crollo di utenti, come qualcuno frettolosamente profetizzava. I numeri infatti ci danno ragione e confermano che abbiamo intrapreso la strada giusta, anche in vista dell’implementazione dei servizi a favore dell’utenza alla quale stiamo già lavorando”. A riferirlo è il presidente di Asm Pippo Campagna. Tabelle alla mano, il presidente dell’azienda trasporti taorminese mette a confronto i dati relativi dell’agosto 2022 con quelli dell’agosto 2023, da cui emerge chiaramente un incremento di incassi dovuti al maggior numero di transiti.

I NUMERI

“I numeri – spiega Campagna – non mentono e con soddisfazione prendiamo atto che turisti e visitatori continuano ad utilizzare i nostri parcheggi. Per fare un esempio, il parcheggio Lumbi ha una variazione positiva del 12% rispetto allo scorso anno, con un numero totale di transiti pari a 36874 rispetto ai 32894 del 2022 ed un incasso complessivo di oltre 530 mila euro a fronte dei 391mila euro di un anno fa. L’unico segno meno lo abbiamo riscontrato soltanto nel parcheggio Mazzaro’, con una differenza di transiti minima e una variazione percentuale di incassi del 2%”.

AD AGOSTO INCASSI RADDOPPIATI

Il dato più importante però riguarda gli incassi complessivi dell’agosto appena trascorso, quasi raddoppiati rispetto allo stesso mese di un anno fa. Stiamo parlando di un +49% e di una cifra totale pari a oltre 2 milioni di euro”. Questo risultato – sottolinea – è frutto di un lavoro di squadra e ci tengo in particolar modo a ringraziare tutti i componenti del Cda, il direttore generale e tutti i dipendenti di Asm per la dedizione e la fattiva collaborazione”. Il presidente Campagna annuncia infine che grazie ai maggiori incassi potranno essere potenziati i servizi per i cittadini e per i turisti: “Siamo al lavoro per rendere sempre più efficienti e più accoglienti tutte le strutture e le aree di Taormina destinate alla sosta delle auto”.