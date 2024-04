Parcheggi e sensori: “La sperimentazione partirà a breve”

Messina. Il vicesindaco Mondello ha spiegato che manca poco per completare la sistemazione

MESSINA – “I sensori sono ormai in dirittura d’arrivo”. A dichiararlo è stato il vicesindaco Salvatore Mondello, che rassicura sull’avvio della sperimentazione, ormai vicino. Per l’assessore alla Mobilità, che ha risposto alle domande dei giornalisti a margine dell’inaugurazione del parcheggio di via Catania, manca ormai poco.

“Mancano gli ultimi dettagli – ha spiegato – che derivano da un dialogo tra i due progetti, cioè questo e quello di ForestaMe. Abbiamo avuto un tavolo tecnico proprio nei giorni scorsi e ritengo che con la sperimentazione si partirà nello spazio di pochissimo tempo”.

La presentazione risale allo scorso novembre e dopo sei mesi sembra ormai vicino il momento in cui gli automobilisti, tramite app, potranno trovare i parcheggi liberi senza dover girare a vuoto in pieno centro.

