Parcheggi occupati nei pressi di un autolavaggio

venerdì 24 Ottobre 2025 - 09:03

Purtroppo situazioni del genere sono piuttosto diffuse a Messina.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In una via del centro, ogni mattina, 4-5 posti auto vengono occupati con bidoni nei pressi di un autolavaggio. In questo modo c’è ampio spazio per gestire le auto da lavare durante la giornata. La situazione si ripete, giornalmente, da settimane”.

Dalle foto che ci sono state inviate, risulta anche evidente come il marciapiede venga in alcuni tratti occupato dalle auto in fase di lavaggio.

