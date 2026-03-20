Parcheggio Cavallotti, entra in funzione il primo nuovo ascensore: più veloce e consuma meno

Atm Messina attiva l'impianto di ultima generazione: raddoppiata la velocità e abbattuti i costi energetici

Da oggi il parcheggio Cavallotti dispone di un nuovo ascensore, riattivato da Atm dopo i necessari lavori di sostituzione. Un salto tecnologico che punta a migliorare i servizi per gli utenti e la sostenibilità della struttura.

Prestazioni raddoppiate e maggiore capienza

Il nuovo impianto è stato progettato per rispondere alle esigenze di un flusso costante di passeggeri e automobilisti. La differenza rispetto al passato è netta: la velocità di risalita raggiunge ora 1 metro al secondo, una prestazione quasi doppia rispetto al vecchio modello.

Migliora anche la capacità di carico: la cabina è ora in grado di ospitare fino a 12 persone contemporaneamente, con una portata complessiva di 900 kg. Un potenziamento che ridurrà sensibilmente i tempi di attesa, rendendo il collegamento tra i piani del parcheggio e l’uscita pedonale molto più fluido.

La svolta ecologica: tagliati i consumi elettrici

Un altro aspetto rilevante dell’intervento riguarda l’efficienza energetica. Il passaggio dal vecchio sistema oleodinamico a una tecnologia moderna ha permesso un abbattimento verticale dei consumi. Se il precedente impianto richiedeva una potenza di ben 18 kW per funzionare, il nuovo motore si accontenta di soli 3 kW.