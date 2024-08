Parcheggio del Palacultura, sarà aperto “entro Ferragosto”

Ultimi giorni di attesa, poi finalmente fruibili nuovi 41 posti auto

All’esterno ci sono già i cartelli e c’è anche il pannello automatico che indica il numero di posti liberi. Sembra fatta per il parcheggio del Palacultura, stavolta davvero vicino all’apertura. Entro Ferragosto? “Sì, credo di sì” – ci ha detto il presidente di Atm, Giuseppe Campagna.

41 posti auto, su due livelli, affidati nello scorso marzo all’Azienda Trasporti, che lo gestirà insieme agli altri, ora tutti automatizzati.

I costi