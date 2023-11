Parcheggio Papardo, "non convince la corsia unica". Mondello: "I flussi sono stati studiati" - Tempostretto

Messina. Le preoccupazioni dei cittadini per il transito del 118, vicino all'ospedale. E la precisazione del vicesindaco

MESSINA – In dirittura d’arrivo il parcheggio Papardo. Come annunciato da Tempostretto, i lavori sono proprio agli sgoccioli. E, in questo caso, si tratta del parcheggio più discusso: quello che preoccupa diversi cittadini, a giudicare dalle segnalazioni e i commenti. Se la maggior parte dei parcheggi rappresentano una novità significativa, e alcune resistenze sono dovute alla difficoltà a concepire la città in modo diverso, in questo caso i timori sono legati alla sicurezza. In particolare, ai movimenti del 118, nel traffico, nei pressi dell’ospedale.

Sottolinea un lettore: “La costruzione ha ristretto le carreggiate a una sola corsia. Una scelta discutibile dal momento che l’arteria è percorsa da ambulanze e che il loro numero è destinato ad aumentare. Ricordo che, all’ospedale Papardo, si aggiungerà il nuovo polo ospedaliero in costruzione”. E un altro cittadino: “Una sola corsia renderà difficoltoso il transito al 118. L’ambulanza non può sorpassare”.

Da parte sua, sottolinea il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità urbana Salvatore Mondello: “I flussi sono stati studiati e non ci sono possibilità di parcheggio in corsia. Quest’ultima è larga circa tre metri, più di una corsia normale”.

Da valutare la situazione del traffico più in alto, vicino l’ospedale. E, una volta terminato il cantiere, si potranno fare nuove verifiche.

