Parco Aldo Moro aprirà ad aprile. In molti non l’hanno mai visto ma già lo amano VIDEO

Ancora due settimane per completare la pavimentazione all'ingresso e gli ultimi ritocchi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Migliaia di messinesi non ci hanno mai messo piede, alcuni ancora oggi si chiedono dove si trovi. Eppure il parco Aldo Moro è sempre stato li, su una collinetta in una strada di passaggio come il viale Regina Margherita. Dopo un iter travagliato per la restituzione degli spazi esterni dall’Ingv al Comune di Messina il parco finalmente aprirà alla città.

Ancora un paio di settimane di lavori

Ci sarà da attendere ancora un paio di settimane. I lavori all’interno sono stati completati, si sta lavorando alla pavimentazione dell’ingresso. Fino a poche settimane fa, infatti, questa salita era solo sterrata e fino a qualche anno fa era quasi impraticabile per via delle erbacce che crescevano indisturbate. I 50 anni in cui oltre quel cancello arrugginito si intravedeva solo una folta vegetazione spontanea saranno solo un brutto ricordo.

La passerella sul Forte Vivonne e le “finestre” sullo Stretto

Il progetto ha preso forma. Il percorso inizia con una passerella in legno che circonda le vestigia del Forte Vivonne, da li una scalinata che conduce alla grande distesa verde. Qui sono stati posizionati degli arredi che rappresentano delle finestre sullo Stretto, ideali per scattare selfie e fotografare scorci panoramici. Da questo punto di osservazione, infatti, si gode di una vista privilegiata sulla città, fino al Capo Peloro da un lato e la Calabria dall’altro. Poi dei percorsi per passeggiare circondati da alberi e panchine su cui sedersi.

A fine lavori il verde sarà affidato alla cura di Messina Servizi. Mancano poche settimane ancora: ad aprile il parco aprirà al pubblico e sarà una bella sorpresa per chi non ne conosceva l’esistenza.

Si ringrazia Davide Parisio per le immagini. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻