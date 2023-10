Parmitano a Messina "dottore" in Ingegneria: "Stare in orbita un'esperienza unica" VIDEO - Tempostretto

L'austronauta siciliano ha ricevuto la Laurea honoris causa in Scienze e logistica del trasporto marittimo e aereo

MESSINA – Luca Parmitano a Messina. Oggi è il giorno della Laurea magistrale honoris causa di Unime, nell’aula magna di Ingegneria, all’astronauta siciliano dell’European Space Agency (Esa), nato a Paternò nel 1976. Una laurea in Scienze e logistica del trasporto marittimo e aereo, con una lectio magistralis dal titolo “Trasporto spaziale umano e logistica: presente e futuro”. La Laudatio è stata invece affidata ad Adele Marino, professoressa associata di Diritto della navigazione.

Colonnello dell’Aeronautica militare italiana e pilota collaudatore, l’astronauta etneo è il primo italiano – e terzo europeo – ad aver ricoperto il ruolo di comandante sulla Stazione spaziale internazionale, durante la “Spedizione 61”. Nel corso della sua attività ha dedicato particolare attenzione all’innovazione tecnologica, dando un impulso significativo al progresso scientifico e all’esplorazione spaziale.

Parmitano, prima della cerimonia in un’affollata aula magna, si è soffermato con i giornalisti e ha parlato dei nuovi progetti, dopo aver raccontato alcuni aneddoti legati “all’esperienza unica dello stare in orbita”. In primis “una stazione già in costruzione intorno alla luna, che da sogno sta diventando realtà”, e l’idea di portare un astronauta europeo, o una astronauta, sulla superficie lunare.

Grande “l’emozione e l’onore per il riconoscimento dell’Università di Messina”, alla presenza anche dei suoi genitori. Alla cerimonia erano presenti il prorettore vicario Eugenio Cucinotta, il direttore generale Francesco Bonanno, il direttore del Dipartimento di Ingegneria, Eugenio Guglielmino.