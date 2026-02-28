Partecipate, dopo le dimissioni arrivano gli amministratori unici

Vanno via presidenti e Cda a Messina e il sindaco Basile provvede con le nomine prima di dedicarsi alla campagna elettorale

MESSINA – Sono state le dimissioni più discusse. Forse più di quelle del sindaco Federico Basile. Presidenti e consiglieri delle partecipate a Messina sono andati via per dedicarsi anche loro alla campagna elettorale, come candidati. Una scelta in contemporanea con quella del sindaco che si è dimesso ieri. Di conseguenza, il primo cittadino ha provveduto a nominare degli amministratori unici. Figure che gestiranno questa fase prima delle elezioni amministrative.

Questi i nomi, salvo sorprese dell’ultima ora. A Messina Servizi arriva l’avvocato Giuseppe La Face. All’Atm l’avvocato Piero Cami, per anni legato a Francantonio Genovese. A Messina Social City Mario Briguglio, ex sindaco di Scaletta e che si era appena dimesso dal Cda di Messina Social City. Il presidente di Arismè, Fabrizio Gemelli (nella foto), fa eccezione e rimane come amministratore unico.

