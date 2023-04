Pasqua, caro voli e treni: quanto costa tornare a Messina? La simulazione - Tempostretto

Prezzi variabili prenotando oggi, ma pochi biglietti rimasti e orari scomodi. C'è chi ha prenotato da settimane e chi, invece, non ha potuto e non si muoverà

Inizia la Settimana Santa e tanti messinesi si preparano a tornare a casa per le vacanze pasquali. Non tutti, però, possono permetterselo. Come sempre accade quando alle porte ci sono potenziali periodi di pausa dal lavoro, il tema del caro-voli e dei collegamenti in generale torna più prepotente che mai. Tanti decidono, quindi, di non tornare, mentre molti altri prenotano con largo anticipo, quando possibile.

La simulazione

Abbiamo provato a “simulare” una situazione di mezzo, quella di chi prenota oggi, a ridosso del giovedì santo, per un lungo weekend last minute a casa. Non tutti, infatti, hanno sempre la certezza di ferie o chiusure varie con settimane di anticipo e c’è chi si deve adattare, tentando di organizzarsi all’ultimo istante. Utilizzando uno dei motori di ricerca per voli più famoso e impostando un punto di partenza “classico” di chi emigra al nord, cioè Milano, e Catania-Fontanarossa come punto d’arrivo, si trovano prezzi di vario tipo. Le date scelte sono il giovedì santo per il volo d’andata e il martedì dopo Pasquetta per il ritorno.

E i prezzi trovati sono diversi. Il più economico, almeno secondo il motore di ricerca utilizzato, Skyscanner, costa 210 euro ma è un notturno e di fatto si perde l’intero giovedì. E anche il ritorno è in tarda serata, martedì 11 aprile. Poi si va a crescere. Da 230 (con volo di ritorno con scalo di lunga durata a Roma) e fino a quasi 400 euro. La situazione cambia inserendo il giorno di Pasquetta per i voli di rientro: il più economico, sempre andata e ritorno, costa 165 euro.

I treni: pochissimi posti rimasti a prezzi alti

La situazione peggiora drasticamente se da Milano si vuole raggiungere Messina (o meglio, Villa San Giovanni) in treno. Utilizzando le stesse date, restano pochissimi biglietti acquistabili e tutti con prezzi molto alti. Il più economico all’andata costa 133 euro, per un viaggio di oltre 14 ore con ben due cambi (si parte con un regionale, poi un intercity e un frecciargento). Per il ritorno, invece, impossibile viaggiare il martedì. Selezionando il lunedì di Pasquetta, 112,85 euro è la tariffa più economica, con due intercity e un regionale, per un totale di 17 ore e 35 minuti. E i biglietti sono sempre meno.

