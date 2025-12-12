 Patti. Sequestrata discarica abusiva, denunciato il responsabile

Redazione

venerdì 12 Dicembre 2025 - 10:30

Scarti edili, pneumatici fuori uso, materassi, guaina bituminosa, frigoriferi e altro

La Guardia Costiera di Patti ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di una porzione di terreno privato di circa 222 metri quadri, situato in località Galice nel Comune di Patti, adibito all’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le Indagini Preliminari, si è reso necessario per interrompere la prosecuzione delle attività illecite e prevenire l’ulteriore esposizione a pericolo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque) e della salute pubblica.

Le indagini, avviate a seguito di attività di controllo del territorio nello scorso settembre, hanno permesso di accertare la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi [scarti edili, pneumatici fuori uso, materassi, guaina bituminosa, frigoriferi], abbandonati incontrollatamente.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno identificato l’autore dell’illecito, che è stato denunciato per invasione di edifici e di terreni, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

